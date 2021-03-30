Akşener, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının iptali için Danıştay'a başvurdu

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının iptali için Danıştay'a başvurdu.

Habertürk'ün aktardığına göre, Akşener, Erdoğan'ın İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının iptali için Danıştay'a başvuru yaptı.

Akşener'in başvuru dilekçesinde kararın Anayasa'nın 6, 87, 90 ve 104'üncü maddelerine aykırı olduğu ifade edildi.

Meral Akşener, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesiyle ilgili "İktidar tecavüzü, ölümleri izlemeye devam etsin. Biz biliyoruz ki İstanbul Sözleşmesi yaşatır" demişti.