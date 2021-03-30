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    İçişleri Bakanlığı'nın 'Yayalar Kırmızı Çizgimiz' uygulaması

    İçişleri Bakanlığı'nın 'Yayalar Kırmızı Çizgimizdir' uygulaması: Üsküdar'da bir yaya geçidine kırmızı çizgi çekildi

    © AA
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    İçişleri Bakanlığı'nın "Yayalar Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Üsküdar Salacak'taki bir yaya geçidine kırmızı çizgi çekildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, burada yaptığı konuşmada 'Yayaya tebessüm 'Seni seviyorum' demek' ifadesini kullandı.

    'Yayalar Kırmızı Çizgimizdir' uygulaması kapsamında Üsküdar Salacak'ta Kız Kulesi önünde düzenlenen etkinlikte İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve beraberindekiler yaya geçidindeki bir çizgiyi kırmızıya boyadı.

    Yerlikaya, yaptığı konuşmada, İçişleri Bakanlığının 2019'u Yaya öncelikli yıl ilan ettiğini, bu kapsamda bugüne kadar jandarma ve emniyet birimleri tarafından yürütülen denetimlerle yaya önceliğini sağlamaya çalıştıklarını anlattı.

    İçişleri Bakanlığının talimatıyla Türkiye genelinde yeni bir kampanya daha başlatıldığını ve bu kampanyayla "Yayalarımız kırmızı çizgimiz" dendiğini belirten Yerlikaya, "Yayalarla ilgili kırmızı çizgimizi haykırıyoruz. Gönülden gönüle bunu söylüyoruz. 2020 yılında İstanbul'umuzda maalesef 92 ölümlü trafik kazası oldu ve yine maalesef bu kazalarda 100 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bunlardan 31'i yayaydı. Biz gerek yayalar gerekse aracı başında bir vatandaşımızın, değil ölmesini, yaralanmasını istemiyoruz" dedi.

    • İçişleri Bakanlığı'nın 'Yayalar Kırmızı Çizgimizdir' uygulaması: Üsküdar'da bir yaya geçidine kırmızı çizgi çekildi
      İçişleri Bakanlığı'nın 'Yayalar Kırmızı Çizgimizdir' uygulaması: Üsküdar'da bir yaya geçidine kırmızı çizgi çekildi
      © AA
    • İçişleri Bakanlığı'nın 'Yayalar Kırmızı Çizgimizdir' uygulaması: Üsküdar'da bir yaya geçidine kırmızı çizgi çekildi
      İçişleri Bakanlığı'nın 'Yayalar Kırmızı Çizgimizdir' uygulaması: Üsküdar'da bir yaya geçidine kırmızı çizgi çekildi
      © AA
    • İçişleri Bakanlığı'nın 'Yayalar Kırmızı Çizgimizdir' uygulaması: Üsküdar'da bir yaya geçidine kırmızı çizgi çekildi
      İçişleri Bakanlığı'nın 'Yayalar Kırmızı Çizgimizdir' uygulaması: Üsküdar'da bir yaya geçidine kırmızı çizgi çekildi
      © AA
    • İçişleri Bakanlığı'nın 'Yayalar Kırmızı Çizgimiz' uygulaması
      İçişleri Bakanlığı'nın 'Yayalar Kırmızı Çizgimizdir' uygulaması: Üsküdar'da bir yaya geçidine kırmızı çizgi çekildi
      © AA
    • İçişleri Bakanlığı'nın 'Yayalar Kırmızı Çizgimizdir' uygulaması: Üsküdar'da bir yaya geçidine kırmızı çizgi çekildi
      İçişleri Bakanlığı'nın 'Yayalar Kırmızı Çizgimizdir' uygulaması: Üsküdar'da bir yaya geçidine kırmızı çizgi çekildi
      © AA
    1 / 5
    © AA
    İçişleri Bakanlığı'nın 'Yayalar Kırmızı Çizgimizdir' uygulaması: Üsküdar'da bir yaya geçidine kırmızı çizgi çekildi

    'Yayaya tebessüm 'Seni seviyorum' demek'

    Vali Ali Yerlikaya, sürücülerin güvenli şekilde durup yayaya tebessüm etmesini ve bu süreçte sinirlenmeyip kornaya basmamasını isteyerek, şöyle devam etti:

    "Bu mega kentte bizim misafirperverliğimiz, medeniyet değerlerimizdeki insanı sevmeyle ilgili sayısız menkıbeler, sayısız kıymetli sözlerin yanında benim bu anlattıklarımın hiçbir kıymeti yok. Ama bu şehrin Valisi olarak sanatçı dostlarımız, güvenlik güçlerimiz, şehrin belediye başkanı, şehrin emini, kaymakamımız ve sizlerin şahitliğinde bütün İstanbullulara sesleniyorum: Kaza istemiyoruz, yaralamalı, ölümlü, kesinlikle istemiyoruz. Yola çıkarken hepimiz diyoruz ki evimizden çıktığımız gibi huzurla sıhhatle geri gelelim. Bunun yolu yaya geçidinde gördüğümüz yayaya tebessüm etmek. O tebessümün anlamı seni seviyorum demek, o tebessümün anlamı senin sağlığına, senin güvenliğine hürmet ediyorum demek."

     

    Etiketler:
    İçişleri Bakanlığı, Çizgi, kırmızı, yaya geçidi
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