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    AKPM Başkanı Dames'ten Türkiye ziyareti: Cumhurbakanı Erdoğan, TBMM Başkanı ve muhalefet partileriyle görüştü

    © İHA / Ahmet Umur Öztürk
    Türkiye
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    Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Rik Daems, Türkiye ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı Şentop'un yanı sıra CHP, İYİ Parti ve HDP gruplarıyla görüşme yaptı.

    Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Rik Daems, Türkiye ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Külliye'de bir görüşme düzenledi.

    Daems, ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop ile de görüştü. Şentop, görüşmede AKPM Genel Kurulu'nun 25-28 Ocak 2021 tarihlerinde düzenlenen kış oturumunda yeniden başkan seçilen Daems'i tebrik ederek, AKPM'nin uluslararası teşkilatlar bakımından parlamenter diplomasinin beşiği ve bütün mensupları için bir çatı olduğunu söyledi.

    Türkiye'nin, AKPM'nin kurulması ve faal hale gelmesinde büyük pay sahibi olduğunu vurgulayan Şentop, "Zorlu bir coğrafyada bulunan, suhuletle yürütülen komşuluk politikasının öneminin ve kıymetinin bilincinde olan bir ülke olarak komşuluk politikasını Avrupa Konseyi'nin iş birliği araçları müktesebatına kazandırdık. Bunun AKPM boyutunda daha etkili bir şekilde hayata geçirilmesini temenni ediyoruz. Milletvekillerimiz, AKPM çatısı altında, nüfusu 800 milyonu aşan büyük Avrupa ailesinin fertlerinin müşterek faydasını gözeten birçok önemli çalışmada geçmişte olduğu gibi bugün de yer almaktadır" dedi.

    © İHA / Ahmet Umur Öztürk
    Daems, ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop ile de görüştü.

    'Denetim sürecinden çıkmak istiyoruz'

    Türkiye'nin, AKPM'nin denetim sürecinden çıkmak istediğini vurgulayan Şentop, "Denetim sürecinden çıkma hususunda kararlıyız. Bu hedefimiz, siyasi reform gündemimizin üst sıralarında yer almaktadır. Sizin de AKPM'de bu gayretlerimize destek vermenizi ve çalışmalarımızı objektif bir perspektiften değerlendirmenizi bekliyoruz. AKPM, bir takım maksatlı çevreler tarafından ülkemizi hedef alan siyasi saikli girişimlere alet edilmektedir. Ülkemize yönelik eleştiriler haksız ve maksatlıdır. Hazırlanan raporlar ve bazı beyanatlar eleştiri haddini aşmıştır" diye konuştu.

    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA
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    'Kabul edilemez beyanlar'

    Şentop ayrıca, Türkiye Eş-Raportörlerinden Thomas Hammarberg'ın katıldığı çevrimiçi bir etkinlikte; PKK'nın terör örgütleri listesinden çıkarılmasına yönelik kabul edilemez beyanlarda bulunduğunu hatırlatarak, "Eş-Raportör Howell ise, son Genel Kurulda 'Tamamlayıcı Ortak Prosedür'ün ülkemiz aleyhine kullanılmasının arzu edildiğini dile getirmiştir. Hatta başka bir vesileyle Avrupa Konseyi Genel Sekreter Yardımcılığı pozisyonuna adayımız Leyla Kayacık'ı 'Truva Atı' olarak nitelendirmiştir. Bu tarafgir tutumu sergileyen Türkiye Eş-Raportörleri Hammarberg ve Howell görevlerini nasıl layıkıyla sürdüreceklerdir? Türkiye karşıtı bu hasmane tutumlar eş-raportörlerden beklenen objektifliğe ve bağımsızlığa gölge düşürmektedir. Sizden, adı geçenlere davranış kurallarını hatırlatmanızı rica ediyorum. Söz konusu açıklamalar, tarafsız ve objektif bir denetim raporu beklentimizi ciddi manada zayıflatmıştır" ifadelerini kullandı.

    Daems: Türkiye ziyareti önemli

    AKPM Başkanı Rik Daems ise, "Meclis başkanlarıyla yapmış olduğum görüşmelerde şu anda Avrupa'nın çok gündeminde olmayan belirli konuları, bir dizi sorunları dile getirdiler. Türkiye ziyareti benim için çok önemli bir ziyaret; çünkü Türkiye, Avrupa Konseyinin çok önemli bir üye ülkesi. Sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi sizler Avrupa Konseyine ilk katılan ülkelerden bir tanesisiniz. Hatta Avrupa Konseyinin kurucu üyelerinden ve konseyin ilkelerinin kurucularından olan ülkelerden bir tanesisiniz" dedi.

    Öte yandan Şentop, Daems ile birlikte 15 Temmuz darbe girişiminde TBMM'de bombalanan alanları ziyaret etti. Şentop, TBMM Genel Kurul Salonunda da Daems'e çalışmalar hakkında bilgi verdi.

    Daems, TBMM'de muhalefet partilerini de ziyaret etti

    Ayrıca Daems, TBMM'de muhalefet partilerini de ziyaret ederek önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Görüşmede; CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Dış Politika Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz ile Ankara Milletvekili Haluk Koç da yer aldı. Yaklaşık 1 saat süren görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

    Daems ardından İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu ile bir araya geldi.

    Daems, daha sonra HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile bir araya geldi. Buldan ve Sancar’a HDP Dış İlişkiler Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Feleknas Uca ve Dış İlişkiler Komisyonu Eş Sözcüsü Hişyar Özsoy’da eşlik etti.

    Görüşmede HDP'nin kapatılmasına ilişkin yargı süreci, başta HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş kararı olmak üzere AİHM kararlarına uyulmamasının sebep olduğu siyasi ve hukuki sonuçlar, İstanbul Sözleşmesi’nin iktidar tarafından feshedilmesinin yaratabileceği sonuçlar ve bu konuda atılabilecek adımlar konuşuldu.

    Etiketler:
    Recep Tayyip Erdoğan, Rik Daems, HDP, CHP, Mustafa Şentop, İYİ Parti, Türkiye, AKPM
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