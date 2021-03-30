İçişleri Bakanlığı: Eren-5 Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen teröristlerden ikisi 'kırmızı' ve 'turuncu' listede

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Eren-5 Operasyonu kapsamında Mardin'in Nusaybin Bagok bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince Hava Kuvvetleri destekli gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 6 teröristten 2’sinin terörden arananlar listesinde 'kırmızı' ve 'turuncu' kategoride olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Açıklamaya göre yakalananlardan birinin 'kırmızı' kategoride aranan PKK'nın Mardin sorumlusu "Hevram Havraman Avyer' kod adlı Hasan Mahmudi olduğu belirlendi. 'Turuncu' kategoride ise örgütün Mardin Bagok alan sorumlusu olarak faaliyet gösteren 'Reber Koser' kod adlı Teyyüp Çam olduğu belirtildi.

'Kırmızı çizgiyi çekiyoruz dedik'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'daki paylaşımında, trafikte yayalara öncelik verilmesi için yapılan kampanyaya atıfta bulunarak, "30 Mart'ta, kırmızı çizgiyi çekiyoruz dedik ve yaya geçitlerinde kırmızı çizgiyi çektik. Jandarmamız bizi yalnız bırakmadı. Mardin'de, 'Kırmızı Liste'ye bir çizgi çekti. Yanına bir de 'Turuncu' ekledi. Kahramanlarımızı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

İyi ki;

30 Mart'ta, kırmızı çizgiyi çekiyoruz dedik ve yaya geçitlerinde kırmızı çizgiyi çektik 🖍@Jandarma'mız bizi yalnız bırakmadı.

Mardin’de, "Kırmızı Liste"ye bir çizgi çekti 🔴

Yanına bir de "Turuncu" ekledi 🟠



Kahramanlarımızı kutluyorum 🤲🏻🤲🏻🤲🏻 — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) March 30, 2021

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