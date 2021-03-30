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    İmamoğlu: 2 sene sonra bu memleketi Millet İttifakı yönetecek

    © Fotoğraf : İBB
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202103301044154933-imamoglu-2-sene-sonra-bu-memleketi-millet-ittifaki-yonetecek/

    Kanal İstanbul için "İstanbul'a ihanet eden kim varsa gelecekte hesap verir" diyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "2 sene sonra bu memleketi Millet İttifakı yönetecek. Bu yapılanlar, bu işi alanlar, bu finansı verenler, devletin ve milletin hafızasından asla çıkmayacak. Ben buna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

    KRT TV'de Şimdiki Zaman programının konuğu olan İmamoğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

    ​İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

    -Hem varolan bir kısım tahribatları gidermek hem de İstanbul'a belki de geri dönüşü olmayan tahribatları engelleme ve yeni bir dönemi başlatma noktasında önemli bir an olduğunu düşünüyorum bizim görev süremizin.

    -Göreve geldiğimiz an itibarıyla bir çok alanda yürüyoruz, koşuyoruz. Bir yılı aşkın süredir birinci kalem sorumluluğumuz, bütün güncel problemlerin ötesinde yoksullukla mücadeleye dönüştü. Bu büyük bir alan oldu bizim için.

    -4 katına çıkan bir bütçeden bahsediyoruz. Yoksullukla mücadelede sosyal hizmetlerimizin, sosyal yardım bütçesi 4 katına çıktı. Bir de görünmeyen bütçelerimiz var. Yaklaşık 800 milyonu aşan bir bütçeden bahsediyoruz.

    'İstanbul'da 1 milyona yakın boş adres var'

    Görünmeyen bütçenin yapılan diğer sosyal yardımlar ve destekleri kapsadığını belirten İmamoğlu, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde milyarlarca lira yoksulluk dönemini destekleyen bir modeli geliştirdik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gelirlerinin 5 milyar lira civarında daraldığı bir dönemde biz bunu başardık. Bu daralmalara rağmen milyarlarca liralık katkı yaptık" dedi.

    Askıda fatura kampanyasıyla 230 bin hanenin faturasının ödendiğini belirten İmamoğlu, ayrıca İstanbul'da 1 milyona yakın boş adres olduğu bilgisini verdi.

    İstanbul'da yapımı duran 8 metro hattının 7'sini başlattıklarını hatırlatan İmamoğlu, "Bir tanesi kaldı Mahmutbey-Esenyurt hattı. Onu da çok yakın zamanda başlatıyoruz" açıklamasında bulundu.

    'İstanbul'a en büyük ihanet projesidir'

    Kanal İstanbul'dan 'Beton Kanal' diye bahseden İmamoğlu, "İstanbul'a en büyük ihanet projesidir. Bunun engellenmesi şarttır. Bunun için de var gücümüzle tüm hukuki yolları kullanarak mücadelemize devam edeceğiz" diye konuştu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kanal İstanbul için "İnadına yapacağız" sözlerine değinen İmamoğlu, "Vatandaşla inatlaşan hiç kimse siyasette de kazanamaz, o ülkeye de kazandırmaz" diyerek şöyle devam etti:

    "Kanal İstanbul 136 milyon metrekarelik tarım alanını yok ediyor. 83 milyon metrekarelik bir alanı yeniden kentleşmeye açıyor. 3 tane Beylikdüzü'nden daha fazla ediyor. İstanbul'da 1 milyonu aşkın adres boş. Yapılmış binalar boş. İstanbul'da şu anda konut arzı fazlası hiçbir dönemde olmamıştır. Dünyanın en ucuz gayrımenkul kentidir İstanbul. Yazık bu kente. Bu kent böyle heba edilemez.

    İstanbul'un 3 yıldır nüfusu azalma eğiliminde. Siz İstanbul'un kuzeyinde 2 milyonluk yeni bir nüfusu oraya yerleştiriyorsunuz.

    Bu projeyi hazırlayanlar uluslararası alanda bu projeyi servis edenler, bu projeyi 65 milyar dolar olarak tanıttılar. Bütün bunları yoksulluk döneminde yapıyorsunuz.

    Kısa Çalışma Ödeneği'nin son günü. Yarın itibarıyla milyonlarca insanımızı işsiz görebiliriz. Bu memleketin işsizi, bu memleketin ümidini yitirmek üzere olan genci, eğitimi dipten başa bozuk olan bir süreçte siz kanala bu parayı harcayacaksınız.''

    'Türkiye ittifakı bu süreci yönetecek demekten niye geri durayım ki?'

    "Bu ihaleyi aldım, onun için yaptım, benim bir kusurum yok" ya da "Ne yapalım orada bir iş çıktı, birisi de garanti verdi, nasılsa bu 83 milyon insanın cebinden alırız" diyenlere seslenen İmamoğlu, şöyle konuştu:

    "2 sene sonra bu memleketi Millet İttifakı yönetecek. Bu yapılanlar, bu işi alanlar, bu finansı verenler, devletin ve milletin hafızasından asla çıkmayacak. Ben buna inanıyorum.

    Ben Millet İttifakı'nın bir ferdiyim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesiyim. Bu memleketin değişmesi adına 2 sene sonra bu ülkede Millet İttifakı süreci yönetecek demekten, hatta ve hatta 'Türkiye ittifakı bu süreci yönetecek demekten niye geri durayım ki?

    'İstanbul'a ihanet eden kim varsa gelecekte hesap verir'

    1453'te fethi yapıp bu kenti bize armağan eden Fatih Sultan Mehmet'in emanetine, 5 yıl işgal altında kalıp 1923'te kurulan Cumhuriyet ile beraber teslim alınan, işgalden kurtulan, Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti bu güzel İstanbul'a ihanet eden kim varsa gelecekte hesap verir.

    "Bunun adı bürokratmış, bunun adı bakanmış, inşaat şirketiymiş, ister yerli, ister yabancı olsun. Bu devletin ve bu milletin hafızası bunun hesabını sorar."

    'Söylediklerine dikkat etsinler'

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Benim alanım ekonomi" sözlerini hatırlatan İmamoğlu, daha sonra Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınmasına işaret ederek "Peki kim suçlu oldu? Bundan sonra 'Eyvah ihanet ettik' dendiğinde sorumlu ararlarsa, bu her hafta sonu konuşmayı kendine vazife edinen bakanlar nereye kaçarlar, nereye giderler onu bilemem. Onun için söylediklerine dikkat etsinler" ifadelerini kullandı.

    '6 milyon oy almış partiye terörist gözüyle bakarsanız ben bunun karşısındayım'

    İmamoğlu, HDP'ye yönelik açılan kapatma davasına da değinirken, şu ifadeleri kullandı:

    "Terörle HDP konusunu aynı potaya koyarsanız tam istenen noktaya gelirsiniz. 6 milyon oy almış partiye terörist gözüyle bakarsanız ben bunun karşısındayım. Nerede eksik davrandılar, hangi konularda söz söylemediler HDP'nin de özeleştiri yapması gerekir."

    Etiketler:
    AK Parti, Seçim, Millet İttifakı, CHP, İBB, Kanal İstanbul, Ekrem İmamoğlu
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