Adana'da silahla eve saldırı düzenleyen 2 kişi yakalandı: 'Havaya ateş ettim, başka yere ateş etmedim'

Adana’da bir eve kalaşnikof ve tabanca ile saldırı düzenleyen 2 şüpheli polis ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalandı. Şüpheliler, “Saldırıyı biz düzenlemedik, havaya ateş ettim, başka yere ateş etmedim” diyerek kendilerini savundu.

Seyhan ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan müstakil eve isimleri öğrenilmeyen 2 şüpheli kalaşnikof ve tabanca ile ateş açarak saldırı düzenlendi. Eve yaklaşık 15-20 el arası ateş açan şüpheliler olay yerinden koşarak kaçmaya başladı.

İHA'nın haberine göre bölgeye gelen Seyhan Devriye Ekipleri, şüphelilerin kaçabilecekleri yerlerde arama çalışmaları başlattı. Arama çalışmalarında şüpheliler, Narlıca Mahallesi ara sokaklarında, Seyhan polisi tarafından yakalandı. Polis olayda kullanılan tabanca, kalaşnikof ve 40 adet mermi ele geçirdi.

Yakalanan her iki şüpheli, "Biz düzenlemedik. Havaya ateş ettim, başka bir yere ateş etmedim. Kalaşnikof benim değil” diyerek kendilerini savundu. Şüpheliler gözaltına alındı.