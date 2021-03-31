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    Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir

    Savunma Sanayii Başkanı Demir: Son 5 yılda ihracatımız yüzde 30 artarken ithalat yüzde 60 azalmıştır

    © DHA
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202103311044155382-savunma-sanayii-baskani-demir-son-5-yilda-ihracatimiz-yuzde-30-artarken-ithalat-yuzde-60-azalmistir/

    Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Başkanlığın kuruluş yıllarında atılan mütevazı adımların bir yola çıkışın işareti olduğunu belirterek, "Son 5 yılık verilere baktığımızda ihracatımız yüzde 30 artarken ithalat yüzde 60 oranında azalmıştır" dedi.

    Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği'nin (SASAD) 31'inci Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Demir, savunma ve havacılık sanayisini geliştirmek üzere hep beraber çalışıldığını belirterek, "Savunma Sanayii Başkanlığı olarak bizlerin ana amacı güvenlik güçlerimizin ihtiyacı olan sistemleri azami ölçüde yerli ve milli imkanlarla sağlamak ve daha da ötesinde sadece güvenlik güçlerimiz değil ülkemizin güvenliği söz konusu olduğunda ilgili teknolojik alt yapıyı ve teknik ihtiyaçları önceden görüp ona göre teknolojik tabanlı ürünleri Türkiye'nin gündemine taşımak" diye konuştu.

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    'Savunma sanayisinin geldiği seviye güvenlik güçlerinin harekatlarında görülüyor'

    Şu anda savunma sanayisinin geldiği seviyenin güvenlik güçlerinin harekatlarında görüldüğünü aktaran Demir, "Bir harekat kararı alınırken, bir girişimde bulunurken ülkemizde devlet erkanımız 'acaba şu kararı alırsak şu harekatı yaparsak nerde nasıl bir kısıt yeriz' diye endişeye kapılmadan rahatlıkla kendi milli teknolojimize güvenerek adımlar atabilmektedir. Her zaman daha iyisi diye çıktığımız bu yolda insansız sistem ve teknolojiler, lazer ve elektromanyetik silah sistemleri, siber güvenlik ve uzay uydu teknolojileri, sanal gerçeklik, yapay zeka ve robotik elektronik harp gibi geleceğin savunma sanayii yöntemleri üzerine başlattığımız çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmekte bu yolda hep beraber el ele yürümekteyiz. Ülkemizin içerisinden geçtiği şartlar, çevremizde oluşan konjonktür artık bu anlamda da Türkiye'nin hiçbir ihmale gelmeyecek şekilde güçlü olmasını ve bu gücün de kendi öz kaynaklarından oluşuyor olmasını gerekli kılmaktadır" açıklamasında bulundu.

    'Son 5 yıllık verilere baktığımızda ihracatımız yüzde 30 artarken ithalat yüzde 60 oranında azalmıştır'

    Demir, Türkiye'nin son zamanlarda bazı alanlarda önde gelen ülkeler arasına girdiğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Seçili bazı teknolojilerde ve alan ürünlerde artık Türkiye kendisini en üst ligde oynayan oyuncu olmaya hazırlamalıdır. Bunun da alt yapısını yine savunma ve havacılık teknolojileri oluşturacaktır. Hatırlarsanız Başkanlığımızın ilk yılları ilk aşamaları hazır alım tedarik süreçleriydi. O zamanlarda çalışılan şey, 'bu tedarik ve hazır alım sürecinde yerli teknolojiyle ilgili ne adımlar atılabilir ofset, montaj ve benzeri ilk adımlarla belirli bir sanayi oluşturulabilir mi' düşüncesiydi. O yıllarda atılan gerekli ve mütevazı adımlar bir yola çıkışın işareteydi. Son 5 yıllık verilere baktığımızda ihracatımız yüzde 30 artarken ithalat yüzde 60 oranında azalmıştır."

    Etiketler:
    İthalat, İhracat, Yerli silah, Türkiye, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, İsmail Demir
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