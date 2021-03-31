Üzerine beton rögar çemberi düşen 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Denizli'nin Merkez efendi ilçesinde, üzerine beton rögar çemberi düşen Enes Koray yaşamını yitirdi. Rögar çemberinin çocuğun üzerine nasıl düştüğü bilinmiyor.

Sokakta oynayan Enes Koray'ın üzerine, mahallenin içme suyu hattı çalışması yapıldığı sırada, henüz nasıl düştüğü belirlenemeyen beton rögar çemberi düştü.

DHA'nın haberine göre olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Enes Koray'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, 6 yaşındaki Koray’ın ailesi sinir krizi geçirdi. Savcının incelemesinin ardından Enes Koray'ın cenazesi otopsi için ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.