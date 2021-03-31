TEM Otoyolu Kınalı mevkisinde meydana gelen kazada araç sürücüsü hurdaya dönen araç içinden burnu bile kanamadan çıktı.

Kaza, saat 23:00 sıralarında TEM Otoyolu Kınalı mevkisi İstanbul istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Sezgin Y.’nin kullandığı lüks araç aşırı hız ve yağış sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.

Sürücü çarpmanın etkisiyle yaklaşık 250 metre sürüklenerek kullanılamaz hale gelen araç içinden burnu bile kanamadan çıkmayı başardı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine İtfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Polisin yaptığı alkol muayenesinde şahsın alkollü olduğu tespit edilirken, ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Kaza yapan araç çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

Hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı https://t.co/XzUTKXBqL7 pic.twitter.com/P1X3bXO3z2 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 30, 2021

​