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    Kazdağı Koruma Derneği: ’60 yıllık ruhsat’ koca bir yalan

    © İHA / EMRAH ELMAS
    Türkiye
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    Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Kanadalı Alamos Gold şirketinin Türkiye’deki iştiraki Doğu Biga Madencilik’in yöneticisi Ahmet Şentürk’ün “60 yıllık ruhsatımız var” demesini ‘kocaman bir yalan’ olarak niteledi.

    Doğu Biga Madencilik’in genel müdürü Ahmet Şentürk'ün "60 yıllık ruhsatımız var" demesinin ardından Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, bir basın açıklaması yaptı.

    Diken'in aktardığına göre derneğin açıklamasında, Şentürk’ün açıklamaları ‘talihsiz’ olarak nitelendirilirken "Şirket rantçı ve doğa düşmanı zihniyetlerini bir kez daha göstermiş oldu" dendi.

    Açıklamada şunlar kaydedildi:

    "Alamos Gold’un 2009’da aldığı ve 13 Ekim 2009’da başlayan ruhsat hukuku 13 Ekim 2019’da bitmiştir. ‘Otuz yıldır bu madeni çıkarmayı bekliyoruz’ söylemi doğru değildir. Maden Kanunu’nun 24. Maddesine göre, firmanın süre uzatım talebi ruhsat bitim tarihinden itibaren bir ay içinde uzatılmadığı/temdit edilmediği ve yeni bir ruhsat tanzim edilmediği için ruhsat hukuku sona ermiştir. 

    Ruhsat süresi dolan ruhsat sahalarında da maden işletme faaliyetleri yapılamaz. Temdit sürecinin hala devam ettiğini iddia eden şirketin iddialarının hiçbir hukuki dayanağı yoktur. Ruhsatlar 10 yıllık sürelerle en fazla altı kez verilebilir ve bu süreyi kullanıp kullanmamak, uzatıp uzatmamak tamamen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın uhdesindedir. Şirketin Bakanlığın yetkisini kendi hakları gibi görmesi pervasızlıklarında geldiği noktayı göstermektedir."

    'Alan acilen rehabilite edilmelidir'

    ‘Firmanın ruhsatının uzatılmaması ve ruhsat hukukunun bitmesi sonucunda’ Tarım ve Orman Bakanlığı orman izinlerininin iptal edildiği kaydedilen açıklamada, alanın ‘artık Tarım ve Orman Bakanlığı’nın uhdesinde’ olduğu belirtildi.

    Derneğin açıklamasına şöyle devam edildi: 

    "İş makinalarını tahliye etmiş olan firmaya konteynerlerini boşaltmak için 13 Ekim 2021 tarihine kadar süre verilmiştir. Konteynerler 13 Ekim 2021’i beklemeden acilen çıkartılmalı ve şirket Kirazlı’yı tamamen terk etmelidir. Alan acilen rehabilite edilmelidir.
    Şirket temsilcisinin bölgede yıllardır sürdürülen mücadeleyi, Su ve Vicdan Nöbeti’ni, çadırlı direnişi, on binlerin yürüyüşünü, Fazıl Say’ın konserini küçümseyişi mücadelemizden korkularının göstergesi olsa gerek…"

    'Turizm ve tarım geliri madenciliğin sağlayacağından fazla'

    Bölgenin tarım ve turizm gelirinin ve sağladığı istihdamın, madenciliğin sağlayacağı gelir ve istihdamdan ‘kat kat fazla’ olduğu aktarılarak "Kazdağları, en fazla 8-10 yıl sürecek madencilik projeleri için feda edilemez" dendi.

    Bunun yanında dernek, Kirazlı Altın Madeni Projesi’ne ve Kaz Dağları’nın yüzde 79’unu kaplayan tüm diğer madencilik projelerine karşı ‘bunca yıldır verilen mücadelenin tüm kararlılıkla süreceğini’ bildirdi.

    Açıklamaya şöyle devam edildi: "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ruhsatın iptal edildiğini ve şirketin ruhsat hukuku kalmadığını acilen kamuoyuna açıklamalı, Tarım ve Orman Bakanlığı da bilimsel ve ekolojik yaklaşımla, sivil toplum örgütlerinin de sürecin bir parçası olmasını sağlayarak Kirazlı’yı acilen rehabilite etmelidir. Şirketin bu pervasız ve yakışık almayan tutumunu kınıyor, kamuoyunu yalan ve yanlış bilgilerle yanıltmaktan vazgeçmeye çağırıyoruz."

    Ne olmuştu?

    Tarım ve Orman Bakanlığı bölgede altın çıkarma ruhsatının uzatılmaması gerekçesiyle şirketin Kaz Dağları’ndaki iznini iptal etmiş, şirket yönetimiyse 60 yıllık ruhsat hakkı bulunduğunu belirterek, "Kaz Dağları’ndan hiçbir yere gitmiyoruz"

    demişti. Kazdağları Ekoloji Platformu (KEP) isimli sivil toplum örgütü, şirkete, “60 saniye dahi kalması hukuken mümkün değil” diye karşılık vermişti.

    Şentürk son olarak Kaz Dağları’ndaki altın madenini çıkarmak için 30 yıl beklediklerini belirtip protestolar nedeniyle sürecin uzaması için "Üç-beş ay daha bekleriz sorun değil" demişti.

    Etiketler:
    Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğu Biga Madencilik, Ahmet Şentürk, Alamos Gold, Türkiye, Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Kanada, Kazdağları
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