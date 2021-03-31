Ticaret Bakanı Pekcan, ABD Ticaret temsilcisi ile görüşecek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai ile video konferans yöntemiyle bugün görüşecek.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD’de yeni yönetim değişikliğinin ardından 18 Mart 2021 tarihinde görevine başlayan ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai ile videokonferans yöntemiyle bugün bir görüşme gerçekleştirecek

Pekcan'ın, Tai ile görüşmesinde, iki ülkenin ticaret hacminin artırılması ve ticaretin kolaylaştırılması konuları ele alınacak.