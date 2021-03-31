Kayıt
12:50 31 Mart 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Şırnak

    Şırnak Valisi, risk haritasında 'mavi' kategoride kalmanın sırrını açıkladı

    © İHA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 20
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1f/1044157844_0:147:3084:1881_1200x675_80_0_0_3ca587ff8b624081438a9afcb85f38d8.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202103311044157895-sirnak-valisi-risk-haritasinda-mavi-kategoride-kalmanin-sirrini-acikladi/

    Koronavirüs risk haritasında Şırnak’ın mavi kategoride kalmayı başaran tek şehir olmasının sırrını açıklayan Vali Ali Hamza Pehlivan, 540 bin nüfuslu kentte 520 bin kişinin sağlık taramasından geçirildiğini söyledi. Vali Pehlivan, "Vakaya rastladığımız bölgede bir çap oluşturuyoruz, o bölgede test ve tarama yapıyoruz'' dedi.

    Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı, 20-26 Mart koronavirüs verilerinde Şırnak, her 100 bin kişide 13.57 kişi ile 'düşük riskli' iller arasında yer aldı.

    Koronavirüsün Türkiye'de ortaya çıktığı günden bu yana tedbirleri aksatmadıklarını söyleyen Vali Pehlivan şunları söyledi:

    "Vakaların düşürülmesi sürecinde bizim kolektif çalışma anlayışımız etkili oldu. Özellikle geçtiğimiz yılın Mart ayında ülkemizde vakalar görülmeye başlanmadan önceki risk teşkil edilecek alanlar üzerinde çalışmalar yürüttük. Bunlardan biri de Habur Sınır Kapısı'dır. Sınır kapısında ciddi sirkülasyon var. Günlük ortalama 1500 araç çıkışı var. Bir o kadar da giriş var. Ortalama 3 bin araçlık araç giriş- çıkış trafiği söz konusu. Orada erken vakitte sahra hastanemizi kurduk. Sağlık ekiplerimizi konuşlandırdık. Bir ekibimiz hala görevini sürdürüyor. Giriş- çıkışlarda muhakkak semptom taramasını, araçların dezenfekte edilmesini çok önemsedik. Bugüne kadar orada 1,5 milyona yakın araç giriş- çıkışı olmakla birlikte 500 bin de vatandaş sirkülasyonu söz konusu olmuş. Bunların da hepsini taramadan geçirdik."

    'Irak ile temassız ticaretin faydasını gördük'

    Irak’ta vakaların artması üzerine Habur Sınır Kapısı'nda temassız ticarete başladıklarını belirten Vali Pehlivan, "Habur Sınır Kapısı'nda bir dönem özellikle vakaların yoğunlaştığı süreçte Ticaret Bakanlığı’mızın ve İçişleri Bakanlığı'mızın destekleriyle temassız ticaret adı altında bir uygulama başlatmıştık. Bu uygulamanın da faydasını çok gördük. Firmalarımız bizimle iş birliği yaptılar. Şoför değişimi yapılmak suretiyle orada TIR'ları karşıdan şoför aldı ve sonrasında teslim etti. Teslim edilen araçların muhakkak içi dışı dezenfeksiyondan geçirildi ve hala geçiriliyor. Belli bir süre bekletildikten sonra yola devam etmeleri sağlanıyor" diye konuştu.

    100 filyasyon ekibi sahada

    Şırnak ve ilçelerinde 100'e yakın filyasyon ekibinin her gün sahada olduğunu aktaran Pehlivan, "İl genelinde 100’e yakın filyasyon ekibiyle faaliyet gösteriyoruz. Her gün sahadalar. Beraberinde de ayrıca denetim birimleri oluşturduk. İçinde kamu görevlilerinin olduğu, zabıtalarımızın olduğu merkezi ilçelerimize, köylerimize, mezralarımıza kadar ulaşmaya gayret ettik ve bu süreçte vatandaşımızın, katkısını duyarlılığını bekledik. Ben de dahil olmak üzere bütün arkadaşlarımız hep birlikte alana çıkma gayretinde olduk. Özellikle esnafımıza yoğun ziyaretler yaptık" dedi. 

    'Virüs rehaveti seviyor'

    Türkiye genelinde kırmızı kategoride yer alan il sayısı her geçen gün arttığı için vatandaşa rehavet konusunda uyarıda bulunan Vali Pehlivan, şunları söyledi:

    "Süreç devam ediyor. Son açıklanan risk haritasında da kırmızı kategoride olan illerin sayısı arttı. Bizim gayretimizi bu anlamda daha da artırmamız gerekiyor. Kesinlikle rehavete kapılmamamız gerekiyor çünkü virüs rehaveti seviyor. Hemen yayılım gösteriyor ve Allah korusun, vaka sayısı artabiliyor. Bu manada da özellikle bu tür açıklamalar yapıldığında biz hemen vatandaşlarımızla bir araya gelip, telkinlerde bulunuyoruz. Tedbirler konusunda taviz vermeyelim. Bu süreç devam ediyor. Mavi şehir olmayı birlikte başardıysak bunun devamını da ancak birlikte getirebiliriz. Yoksa Allah korusun tersine döndüğünde bir anlamı kalmaz. Bu kadar çabanın yerini bulması adına çok daha dikkatli olmamız gerektiğini söylüyoruz." 

    'Aynı ciddiyetle devam edeceğiz'

    Şırnak genelinde 520 bin kişinin sağlık taramasından geçirildiğini kaydeden Vali Pehlivan, "İlimizin nüfusu yaklaşık 540 bin. Bu kapsamda da 520 bin vatandaşımızı sağlık taramasından geçirdik. Bu önemli bir rakam. Bundan sonra da bu çalışmalar devam edecek. Herhangi bir noktada vakaya rastlandığında sadece o noktayla kalmayıp, bir çap oluşturuyor arkadaşlarımız ve o çap içinde taramalarımızı, ihtiyaç halinde testlerimizi yürütüyoruz. Bundan sonra da yürütmeye devam edeceğiz. Bugüne kadar nasıl ciddiyetle devam ettirdiysek inşallah bundan sonra da aynı ciddiyetle devam ettireceğiz" diye konuştu.

    İlgili konular:

    Sağlık Bakanı Koca: Salgın mayıs veya haziran sonunda kontrol altına alınabilir
    Sağlık Bakanı Koca: Mutasyonun Türkiye'deki oranı yüzde 75’lere ulaştı
    Prof. Dr. Kayıhan Pala: Sağlık Bakanı 'kongreleri gündemde tutmayalım' diyor, bunu konuşmayalım da neyi konuşalım?
    Eskişehir'de risk haritası kızardı, yeni önlemler alındı
    Etiketler:
    risk, Koronavirüs aşısı, Koronavirüs testi, Koronavirüs ilacı, Koronavirüs, Şırnak Valiliği, Şırnak
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Rize Ticaret Borsası tarafından hazırlanan 'Çay Çarşısı' projesi inşaatı sürüyor. Proje kapsamında 9 bin 500 metrekarelik alanda kurulacak çarşıda Türk çayı tanıtılacak.
    Rize'de Guinness'a aday proje: Çay Çarşısı
    Karikatür
    Maduro'dan koronavirüs aşısı için 'petrolle ödeme' teklifi
    İnfografik
    Aşılama süreci dünyada nasıl ilerliyor?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet