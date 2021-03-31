Yurtiçi Kargo'da emsal niteliğinde işe iade kararı

Mahkeme, Yurtiçi Kargo'da TÜMTİS'e üye olduğu için işten çıkartılan işçinin işe iadesine karar verdi. Ayrıca bir yıllık brüt ücret tutarında sendikal tazminata ve 4 aya kadar maaş ödemesine hükmetti.

Tüm Taşıma İşçileri Sendikası'na (TÜMTİS) üye oldukları için Yurtiçi Kargo'da farklı zamanlarda işten çıkartılan 60 işçi için iş mahkemesinden emsal niteliğinde karar çıktı.

Gazete Duvar'ın haberine göre Yurtiçi Kargo işçisi olmasına rağmen muvazaalı olarak alt işveren Turan Kargo’da sigortalı gösterilirken işten çıkarılan TÜMTİS üyesi Veysel Dönmez hakkında, İstanbul 28. İş Mahkemesi’ne açılan işe iade davası sonuçlandı. Dün görülen duruşmada mahkeme, Dönmez’in ‘sendikal nedenle’ işten çıkarıldığına, asıl işveren olan Yurtiçi Kargo’da işe iadesine, işe başlatması ya da başlatmaması şartına bağlı olmaksızın bir yıllık brüt ücreti tutarında sendikal tazminata ve 4 aya kadar boşta geçen süre ücretinin ödenmesine hükmetti.

Öztürk: Yurtiçi Kargo’da baskı, hak ihlali ve hukuksuz uygulamalar bir kez daha belgelenmiş oldu

Kararı değerlendiren TÜMTİS Genel Başkanı Kenan Öztürk, "Yurtiçi Kargo’da işverenin baskı ve tehditlerine rağmen işçiler sendikamıza üye olmaya devam etmektedirler. Yurtiçi Kargo’da baskı, hak ihlali ve hukuksuz uygulamalar mahkemenin bu kararıyla birlikte bir kez daha belgelenmiş oldu" dedi.

Yurtiçi Kargo’da işçilerin fazla mesai ücreti almadan günde 12-14 saat çalıştığını belirten Başkan Öztürk, "Yurtiçi Kargo, kuralsız, esnek çalışma ile işçileri sendikal haklardan mahrum bırakarak, sömürü koşulları altında çalıştırmak istiyor. Bu uygulamaları ile işçileri yalnızlaştırıp tek başına, işverenin karşısında güçsüz, güvencesiz ve örgütsüz bırakmak istiyor. Yurtiçi Kargo, haksız ve hukuksuz yöntemlerden, işçilere baskı yapmaktan, işçilerin haklarını çiğnemekten vazgeçmeli; onlara emeklerinin karşılığını vermeli, en temel ve demokratik hakkı olan sendikalaşma hakkına saygı göstermelidir" çağrısı yaptı ve ekledi:

"Yurtiçi Kargo işçileri, insanca yaşanabilir bir ücret, sendikalı, iş güvenceli, toplu sözleşmeli bir düzene kavuşana kadar mücadelemiz sürecektir. Bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz."