3 bakanlıktan eski eşi tarafından öldürülen Arslan için savunma

3 bakanlık, hakkında 23 kez suç duyurusunda bulunduğu eski eşi tarafından öldürülen Ayşe Tuba Arslan için savunma verdi
Eskişehir’de 23 kez şikayette bulunduğu boşandığı erkek tarafından sokak ortasında satırlı saldırıya uğrayan ve katledilen Ayşe Tuba Arslan için Adalet, İçişleri ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlıkları 'ihmal' savunması verdi.
Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, Bakanlıkların savunmaları şöyle:
Adalet Bakanlığı: Mahkemelerce ve savcılıklarca yapılan yargısal işlemlerden tatmin olmayan tarafların, bunu idare hukuku ilkeleri içerisinde bir hizmet kusuru telakki ederek Adalet Bakanlığı’na karşı tazminat davası açmaları kabul edilemez. Aksi düşünce, dolaylı olarak mahkemelerin ve savcılıkların yargısal faaliyetlerinin Adalet Bakanlığı’nca denetlenmesini beraberinde getirir ki, Anayasa’da güvence altına alınan mahkemelerin bağımsızlığı ve hukuk devleti ilkeleri karşısında bu mümkün değildir. Dava konusu olayın gerçekleşmesinde ise bakanlığımıza atfı kabil bir hizmet kusuru bulunmamaktadır. 'Benim ölümüm gerçekleşince mi bana yardım edeceksiniz' şeklindeki dilekçe de Eskişehir Adliyesi’ne teslim edilmemiştir.
İçişleri Bakanlığı: Söz konusu olayla ilgili idaremize atfedilecek herhangi bir kusur bulunmamaktadır. Bahse konu olay üçüncü kişinin kasıtlı şekilde gerçekleştirdiği bir eylem sonucu meydana gelmiştir. Bu nedenle bu olayı gerçekleştiren şahsın suç teşkil eden kişisel kusuru nedeniyle adli yargı yerinde sorumlu kişilere karşı dava açılmalıdır. İdaremizin yapılan işlemlerden kusuru olmadığı gerçeği karşısında davacıların tazminat taleplerinin reddi gerekir.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında koruyucu tedbir alınabiliyor. Öncelikle bu hizmetleri korunan kişinin talep etmesi gerekir. Oysaki somut olayımızda Ayşe Tuba Arslan’ın bu sayılanlar kapsamında yardım talebi olmamıştır. Bu aşamada idarenin bir hizmet kusurundan bahsetmek mümkün olmayacaktır.
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