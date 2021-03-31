MetroPOLL'ün anketi: 'İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını onaylamıyorum' diyenlerin oranı yüzde 52.3

MetroPOLL Araştırma Şirketi'nin İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili olarak yaptığı anketin sonuçları yayınlandı. Buna göre katılımcıların yüzde 52.3'ü Türkiye'nin sözleşmeden çekilme kararını onaylamadığını söyledi.

MetroPOLL Araştırma Şirketi, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararıyla ilgili yaptığı anketin sonuçlarını yayınladı. Şirketin resmi Twitter hesabında paylaşılana göre katılımcılara "Hükümetin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi kararını onaylıyor musunuz?" diye soruldu. Buna "Onaylıyorum" yanıtını verenlerin oranı yüzde 26.7'yken, "Onaylamıyorum" diyenlerin oranının yüzde 52.3 olduğu görüldü.

"Kararsızım" diyenlerin oranı yüzde 3.3, "İstanbul Sözleşmesi'nden haberim yok" yanıtını verenlerin oranı yüzde 7.5, fikri veya cevabı olmadığını belirtenlerin oranı ise yüzde 10.2 olarak belirlendi.

Türkiye’nin Nabzı Mart 2021: Hükümetin ’İstanbul Sözleşmesi’nden’ çekilmesi kararını onaylıyor musunuz?

#MetropollTürkiyeninNabzı pic.twitter.com/tHRxkaEEst — MetroPOLL Araştırma (@metropoll) March 31, 2021

Şirket, cevapların 24 Haziran 2018'deki milletvekili seçiminde oy verilen partiye göre dağılımını da aktardı. Araştırmaya katılan AK Parti seçmenlerinin yüzde 47.4'ü, MHP seçmenlerinin de yüzde 44.4'ü bu kararı onayladığını söyledi.

CHP, İYİ Parti ve HDP seçmenleri arasında bu kararı onayların oranı sırasıyla yüzde 5.9, yüzde 7.8, yüzde 5.4 olarak belirlenirken, Saadet Partisi seçmenlerinde bu yüzde 18.8 oldu. Sözleşmeden çekilme kararını onaylamayan Saadet Partililerin oranı ise yüzde 81.3.