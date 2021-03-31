Fatih, Türkali-2 kuyusunda 3 bin 950 metreye ulaştı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Fatih sondaj gemisinin Türkali-2'deki çalışmaları 53 gün sürdü.
Türkali-2 kuyusunda ulaşılan su derinliği 2 bin 135 metre, son derinlik ise 3 bin 950 metre oldu.
Paylaşımda, kuyudaki çalışmaların başarıyla tamamlandığı belirtilirken, "'Bağımsız enerji, güçlü Türkiye' için aralıksız çalışmaya devam ediyoruz" ifadesi kullanıldı.
Fatih, Kuzey Sakarya Gaz Sahası'nda 'Amasra-1' kuyusu olarak adlandırılacağı açıklanan bölgede keşif amaçlı yapacağı sondaj çalışması öncesi Filyos Limanı'nda hazırlıklarını sürdürüyor.
#SakaryaGazSahası’ndaki ikinci derin deniz tespit kuyusu Türkali-2’deki çalışmalar başarıyla tamamlandı.— Türkiye Petrolleri A.O. (@trpetrolleri) March 31, 2021
✅Fatih Sondaj Gemisi
✅53 Gün
✅3.950 Metre
'Bağımsız enerji, güçlü Türkiye' için aralıksız çalışmaya devam ediyoruz.
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.#TürkiyePetrolleri #TPAO pic.twitter.com/PAoIGg9uj3
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