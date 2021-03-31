Ev ve kamyonuna haciz gelince, banka şubesine ayran ve yumurta attı

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Elmalı Mahallesi Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi üzerindeki bir bankanın bölge müdürlüğü binasında meydana gelen olayda bir süre önce bankadan kredi kullanan kişinin belirlenen sürede ödemelerini yapamayınca ev ve kamyonuna haciz geldiği iddia edildi.

Banka ile bu durumu çözmeye çalışan şahıs, bir sonuç alamayınca bankaya gitti. Sabah saatlerinde bankaya konuşmaya gelen kişi, yine sonuç alamayınca yakındaki bir marketten 15 ayran ve 10 yumurta aldı. Bankanın önüne gelen şahıs elindeki ayran ve yumurtaları camlara fırlattı.

Bölgeye gelen polis şahsın ifadesini almak üzere merkeze götürdü.