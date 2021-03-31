Türkiye Kasaplar Federasyonu: Ramazan'da ete zam yok

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanvekili Osman Yardımcı, 2021 Ocak ayı itibariyle et ve tavuğa 3 lira fiyat artışı yapıldığını belirterek, Ramazan ayında vatandaşın zamsız et yiyeceğini açıkladı. Et fiyatlarındaki son durumu aktaran Yardımcı, kıymanın 60 lira, kuşbaşının 65 lira, tavuğun 15 liradan satıldığını söyledi.

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanvekili ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, 2020 yılında ete zam yapılmadığını hatırlatarak, 2021 yılı ocak ayı itibariyle ete ve tavuğa 3 lira zam yapıldığını anlattı. Yardımcı, 2021 yılı itibari ile kıymanın kilosunun 60 lira, kuşbaşı 65 lira, antrikot 85 lira, bonfile 100 lira, konturfile 80 lira, kuzu but 75 lira, kuzu pirzola 110 lira, kuzu kol 70 lira, tavuk 15 lira, kanat 32 lira, but baget 20 lira, but incik ve kelebeğin kilosunun 24 liradan satıldığını açıkladı. Ramazan ayında ete zam yapılmayacağını vurgulayan Yardımcı, tavuğa da zam yapılmaması için birtakım görüşmeler yapacaklarını aktardı.

‘Anormal bir artış olmadığı müddetçe bu sene vatandaşa zam yapmadan et yedireceğiz’

Etin temel gıda maddesi olduğunu belirten Osman Yardımcı, birçok ürüne yüzde 100 zam yapıldığını, ete sene başında yapılan 3 liralık artışın çok olmadığını vurguladı. Geçen sene Ramazan ayında ete zam yapmadıklarını hatırlatan Yardımcı, “İnşallah bu sene Ramazan ayında zam yapmayı düşünmüyoruz. Anormal bir artış olmadığı müddetçe bu sene vatandaşa zam yapmadan et yedireceğiz. Kıyma geçen sene 57 liraydı, bu sene 60 lira yaptık. Geçen sene 62 lira olan kuşbaşı bu sene 65 lira oldu" dedi.

‘En çok kıyma tercih ediliyor’

Yüzde 60 oranında kıyma, yüzde 20 oranında kuşbaşı, yüzde 10 ise değerli etlerin satıldığını aktaran Yardımcı, vatandaşın en çok kıymayı tercih ettiğini anlattı. Yardımcı, “Kıymayla 2-3 tür yemek yapılabiliyor. 1 kilo alınan kıymayı 4'e böldürüyorlar. Ama bonfile veya bifteği aldığı zaman bir öğünde tüketiyor" diye konuştu.

‘Biz et fiyatlarını düşük tutuyorsak tavukçular da buna fırsat vermemeli’

Tavuğun bu sene itibariyle 15 liradan satıldığını belirten Osman Yardımcı, “Tavuk fiyatlarında artış var. Bunu tavukçularla görüşeceğiz. Ramazan'da eğer artış olursa gereken yerlere tavuk fiyatlarının durdurulması için müracaatta bulunacağız. Çünkü fakir fukaranın yediği bir tavuk var. Eğer böyle durmadan zam yapılırsa biz kendi 1 lira olan karımızı da etmeyiz. Biz et fiyatlarını düşük tutuyorsak tavukçular da buna fırsat vermemeli. Tüm fiyatları çıkaracağım ve tavuk firmalarıyla görüşeceğim, gerekirse Ticaret Bakanlığı'na kadar dilekçe vereceğim" dedi.

‘Kanat 32 lira, pahalı ama onu da alan pek yok’

Yardımcı, “15 lira tavuk pahalı değil. Çoğu kişi şu an kanat almıyor. Çünkü piknik alanları kapalı. Bugün kanat ile tavuğu baz aldığınızda kanat pahalı. Kanat 32 lira pahalı ama onu da alan pek yok. Onu da eskiden 3-4 kasa satardık. Piknikler kapandığı için kanat satılmıyor. Önemli olan bütün tavuk. Yaptıkları zammın karşısına geçeceğiz" diye konuştu.