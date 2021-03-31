AK Partili Ünal’dan Ayvatoğlu açıklaması: Gereken değerlendirmeyi kendi içimizde yapacağız

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, uyuşturucu kullandığına dair görüntüler ortaya çıkan Hamza Kürşat Ayvatoğlu ile ilgili konuştu. Ünal, "AK Parti olarak biz hem bu kişi ile ilgili hem de bu süreçlerle ilgili gereken değerlendirmeyi kendi içimizde yapacağız ve bunu da kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.