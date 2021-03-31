Moskova Hükümeti heyeti Türkiye’yi ziyaret etti

Rusya’nın başkenti Moskova’nın yönetiminden sorumlu hükümet, Türkiye ziyaretinde bulundu. Moskova Hükümet Bakanı Sergey Çeremin, İzmir ve İstanbul belediyeleri yönetimleriyle bir araya geldi. Pandemi sonrası kentler arasındaki işbirliğinin artırılması görüşmelerde ele alınan başlıca tema oldu. Çeremin, Soyer ve Alkanka ile görüştü.

Moskova Belediye Başkanı’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Moskova Hükümeti’nden bir heyet Türkiye’ye iş ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret çerçevesinde İzmir ve İstanbul’da görüşmeler yapıldı.

Moskova Hükümet Bakanı Sergey Çeremin, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’le olan görüşmesinde kültür, kültürel mirasların korunması, bilişim teknolojilerinin geliştirilmesi, akıllı şehir çözümlerinin getirilmesi ve elektronik ortamda devlet hizmetlerinin verilmesi alanlarında karşılıklı işbirliğini artırmakla ilgilendiklerini ifade etti.

Çeremin, bu yıl Moskova Şehircilik Forumu çerçevesinde, İzmir’de uygulanan şehircilik çözümlerini paylaşmalarını teklif etti.

Görüşmeler sırasında taraflar eğitim konusunu da ele aldı. Çeremin, İzmir temsilcilerini ve Türk öğrencileri Uluslararası Metropol Oyunları ve 2021 Eğitim Forumu’na katılmaya davet etti.

Soyer de ikili işbirliğiyle ilgilendiklerini belirterek, Moskovalı yetkilileri bu yıl İzmir’de planlanan Kültür Forumu’na çağırdı.

🇷🇺 🇹🇷 Делегация Правительства Москвы посетила Турцию. В ходе проведенных в Измире и Стамбуле встреч обсуждались вопросы... Посольство России в Анкаре Rusya Büyükelçiliği Ankara paylaştı: 31 Mart 2021 Çarşamba

İmamoğlu’na Moskova Şehircilik Forumu’na katılım daveti iletildi

Çeremin’in, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanı Mehmet Alkanalka ile olan görüşmesinde ise ulaşım altyapılarının geliştirilmesi, kültürel mirasların korunması, en yeni akıllı kent teknolojik çözümleri, spor etkinliklerinin düzenlenmesi ele alınan başlıca konular arasındaydı. C40 Büyük Kentler İklim Liderlik Grubu ile olan işbirliği de dahil, çevrenin korunması konusu başlıca işbirliği yapılabilecek alanlar arasında sayıldı.

Çeremin ve Alkanalka, pandemi ile ilgili durum ve alınan tedbirleri de konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu’na Moskova Şehircilik Forumu’na katılması için kenti ziyaret etmesi daveti iletildi.

Taraflar kentler arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi için yeni bir program geliştirilmesi üzerinde anlaştı, pandemi ile ilgili durum elverdiğinde Moskova Günü etkinliğinin gerçekleştirilmesi olasılığını ele aldı.