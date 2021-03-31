MHP'li Yönter'den Aleyna Tilki mesajı: Bu zulmü hak etmiyoruz

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, şarkıcı Aleyna Tilki'nin sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımın binlerce beğeni almasına tepki gösterdi. Yönter, "Hazin ve hayret edilecek bir tablo. Bu zulmü hak etmiyoruz" dedi.

MHP Genel Başkanı İzzet Ulvi Yönter, şarkıcı Aleyna Tilki'nin 25 Aralık 2019'da yaptığı ve 10 bin 900 beğeni alan paylaşımını alıntılayarak "Hazin ve hayret edilecek bir tablo. Bu zulmü hak etmiyoruz" dedi.

Tilki'nin söz konusu paylaşımında "Suyla yoğurdu karıştırınca ayran oluyormuş" ifadesi yer alıyordu.

Hazin ve hayret edilecek bir tablo...

Bu zulmü hak etmiyoruz! pic.twitter.com/UIWurYQ5zg — İzzet Ulvi YÖNTER (@UlviYonter) March 31, 2021

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