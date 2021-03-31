AK Partili Hülya Atçı Nergis: O kadınları öldüren şahısları da yetiştiren kadınlar

AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Atçı Nergis, daha önce kullandığı "Türkiye’de öldürülen erkek sayısı kadın cinayetlerinden 12 kat fazla" ifadesiyle ilgili konuştu. Nergis, "Kadına karşı şiddet olmamalı, erkeğe karşı da şiddette olmamalı. O kadınları öldüren şahısları da yetiştiren kadınlar. Hiç mi kadınların payı yok bu şiddette?" dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Atçı Nergis, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararıyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

Konya'nın yerel bir televizyon kanalına konuk olan Nergis, kararın yerinde olduğunu belirterek "Avrupa’nın ve bizim beslendiğimiz değerler farklı. Biz ayrı bir gelenekten gelen kültüre sahibiz. Avrupa’da daha çok insan üzerinde duruluyor. Tamamen birey ve şahıs odaklı bir yaklaşım var. Ama bizim değerlerimize baktığınızda bizim için bireyler kadar aile kurumu da çok önemli. Biz olaylara daha kolektif yaklaşıyoruz. Bizim için aile korunması gereken bir kurum. Bu noktada İstanbul Sözleşmesi’nin yaklaşımını doğru bulmuyorum" dedi.

Daha önce söylediği "Türkiye’de öldürülen erkek sayısı kadın cinayetlerinden 12 kat fazla" sözlerine ilişkin de konuşan Hülya Atçı Nergis, şöyle konuştu: