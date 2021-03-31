'Önce Cumhurbaşkanlığı ve TBMM'ye girebilen gazeteciler aşılanacak' iddiası

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama çalışmaları sürerken, basın mensuplarının durumuyla ilgili bir iddia ileri sürüldü. Önce Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) girebilen gazetecilerin, ardından sarı basın kartlıların aşılanacağı iddia edildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Türkiye'de süren aşılama çalışmalarıyla ilgili bir iddia ileri sürüldü.

T24 yazarı Gökçer Tahincioğlu'nun 'Gazetecilere 'aşı' için de akreditasyon şartı: Önce Cumhurbaşkanlığı ve TBMM'ye girebilen gazeteciler aşılanacak' başlıklı haberinde basın mensuplarına yönelik aşılama sürecinde 'akreditasyonun' öncelik olarak belirlendiği ileri sürüldü.

Aşının Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) girme hakkı olan ve akreditasyonlu gazetecilere öncelikli olarak yapılacağı iddia edildi. Ardından sarı basın kartı bulunan gazetecilere aşı yapılacağı belirtilen haberde, şu ifadelere yer verildi: