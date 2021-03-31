'Önce Cumhurbaşkanlığı ve TBMM'ye girebilen gazeteciler aşılanacak' iddiası

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Türkiye'de süren aşılama çalışmalarıyla ilgili bir iddia ileri sürüldü.
T24 yazarı Gökçer Tahincioğlu'nun 'Gazetecilere 'aşı' için de akreditasyon şartı: Önce Cumhurbaşkanlığı ve TBMM'ye girebilen gazeteciler aşılanacak' başlıklı haberinde basın mensuplarına yönelik aşılama sürecinde 'akreditasyonun' öncelik olarak belirlendiği ileri sürüldü.
Aşının Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) girme hakkı olan ve akreditasyonlu gazetecilere öncelikli olarak yapılacağı iddia edildi. Ardından sarı basın kartı bulunan gazetecilere aşı yapılacağı belirtilen haberde, şu ifadelere yer verildi:
- "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, geçtiğimiz günlerde bazı gazete ve televizyonlarla iletişime geçerek liste istedi. Ancak bazı servislerden ve dergilerden liste talebinde bulunulmadı. Bazı gazete ve televizyonlardan ise liste istenilmedi.
- İddiaya göre, gönderilen listelerde yer alan isimlerden öncelikle Cumhurbaşkanlığı akreditasyonu bulunanlara ve TBMM’de çalışma hakkı olanlara aşılama yapılacak. Sonrasında ise yeterli aşı bulunursa, diğer sarı basın kartı sahibi gazeteciler aşılanabilecek."
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