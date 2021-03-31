Erdoğan: Ramazan Bayramı'ndan sonra Şuşa'yı ziyaret edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Konseyi Liderler Zirvesi'nde yaptığı açıklamada "Karabağ'daki Türk mirasının korunması için tüm imkanlarla Azerbaycan'ın yanında olmaya devam etmemiz önem taşımaktadır" dedi. Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndan sonra Şuşa'yı ziyaret edeceklerini de duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Konseyi Liderler Zirvesi'ne canlı bağlantıyla katıldı. Sözlerinin başında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına dikkat çeken Erdoğan, "Gönlümüzden geçen kardeşlerimi yüz yüze görmekti. Koronavirüs nedeniyle hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Türk Konseyi'nin, birlik ve beraberliklerinin en önemli göstergesi olduğunu belirten Erdoğan, "Dünyamızın karşı karşıya kaldığı değişimler Türk Konseyi gibi işbirliği yapılarının önemini daha da artırıyor. Konsey bünyesinde oluşturduğumuz Sağlık Bilim Kurulu bu süreçte 6 kez toplandı, bilim adamlarımız Aşı Çalıştayı'nda bir araya geldi" diye konuştu.

Erdoğan, Azerbaycan ile Ermenistan arasında sonlanan çatışmaya da değinerek şunları kaydetti:

"Tüm Azerbaycanlı kardeşlerimi Dağlık Karabağ'daki zaferleri için tebrik ediyorum. 44 gün süren destansı mücadele sonrasında 30 yıllık işgal son bulmuştur. Kolay değil. Her şeyden önce Dağlık Karabağ bölgesinde 67 camiden 63'ü yıkılmış, kiliseler de tarumar edilmiştir. 1918'de Azerbaycanlı kardeşlerimizin uğradıkları katliamın anıldığı gündür. Hiçbir zaman bizler Hocalı katliamını bir kenara koyamayız.

Karabağ'daki Türk mirasının korunması için tüm imkanlarla Azerbaycan'ın yanında olmaya devam etmemiz önem taşımaktadır. Temennimiz odur ki en kısa zamanda Ramazan Bayramı'ndan sonra Şuşa'yı ziyaret etmek suretiyle yeni bir bayram yaşayalım.

Kıbrıs Türkleri ile dayanışma sergilememiz kardeşliğimizin gereğidir."

Erdoğan, konseyin yapısıyla ilgili olarak da "Artık Konseyimizi uluslararası örgüt olarak adlandırmanın vaktinin geldiğine inanıyorum. Bu konudaki kararı Türkiye'deki zirvede almayı ümit ediyoruz" ifadesini kullandı.

Başka ülkelerin de konseyle iş birliği yapmak istediğini dile getirdiğini anlatan Erdoğan, "3. ülkelerle işbirliğine dair kategorileri belirlemek maksadıyla yapılan çalışmanın bir an önce tamamlanması gerekiyor" dedi.