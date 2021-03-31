AYM, HDP iddianamesini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na iade etti

Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada, eksiklik tespit ettiği iddianameyi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na iade etti.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, gündem toplantısında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin tarafından HDP'nin kapatılmasına ilişkin açılan davada ilk incelemeyi yaptı.

İddianamede usul eksiklikleri tespit eden Genel Kurul, eksikliklerin tamamlanması için başvurunun Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na iadesine karar verdi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, eksikleri tamamlayarak iddianameyi Anayasa Mahkemesine sunmasının ardından yeniden ilk inceleme yapılacak. Genel Kurul, daha sonra belirlenecek bir günde tekrar toplanarak iddianamenin kabul edilip edilmediğine karar verecek.

HDP'nin temelli kapatılması talebiyle hazırlanan iddianamede partinin 'devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerin odağı haline geldiği' ifade ediliyordu. Partinin eski ve yeni üyeleri, yöneticileri dahil 687 kişi için beş yıl boyunca siyaset yasağı talep ediliyordu.