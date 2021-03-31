Türk Konseyi liderleri ticaret ve kültür alanındaki işbirliğinin gelişimini görüşecek

Kazakistan’ın girişimiyle bugün çevirimiçi toplanan Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Gayriresmi Zirvesi’nin katılımcıları, ticari, ekonomik, kültürel ve insani alanlardaki işbirliğinin gelişimini ele alacak.

Gayriresmi zirvenin ilk önce Kazakistan’ın güneyindeki Türkistan kentinde yapılması planlanmıştı, fakat koronavirüs salgınının yol açtığı zorluklar nedeniyle etkinliğin video konferans yoluyla yapılmasına karar verildi.

Toplantı, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından açılacak ve yönetilecek. Çevrimiçi toplantı sırasında ticari, ekonomik, kültürel ve insani alanlardaki işbirliğinin ileriye dönük daha da geliştirilmesi ile ilgili konularının tartışılması planlanıyor.

Zirvenin sonunda Türk ülkelerinin kültürel değerleri ve konseyin statüsü konusunda bir bildirgenin kabul edilmesi bekleniyor. Kazakistan Dışişleri Bakanlığı basın dairesinin daha önce bildirdiği üzere taraflarca imzalanacak olan belgede Türkistan'ın Türk dünyasının manevi başkenti ilan edileceği tahmin ediliyor.

Beklendiği üzere etkinliğe Kazakistan’ın ilk Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov da katılacak.

Katılımcılar arasında ayrıca ülkesi Konsey’in potansiyel üyesi olan Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov, Konsey’de gözlemci statüsüne sahip Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Türk Konseyi Genel Sekreteri Bağdat Amreyev yer alacak.