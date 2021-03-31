Eşeğini döven çobana 1033 lira para cezası

Hatay’ın Cilvegözü Mahallesi'nde meydana gelen olayda, çobanın, koyun sürüsünün yanındaki eşeğini tahta çubuk ve yumrukla dövdüğü anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, eşeğe eziyet çektiren kişiyi belirledi. Adresi tespit edilen çoban jandarma karakoluna götürüldü. Çobana 1033 lira para cezası kesilirken, korumaya alınan eşek Büyükşehir Belediyesi'ne ait barınağa teslim edildi.
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