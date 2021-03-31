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    Sanatçı Suavi'nin eşi, gazeteci ve kadın hakları savunucusu Gönül Yılman Saygan

    Kızına yamalı pantolon giydirdiği için eleştirildiğini belirten Gönül Yılman Saygan'dan yanıt

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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202103311044162533-kizina-yamali-pantolon-giydirdigi-icin-elestirildigini-belirten-gonul-yilman-saygandan-yanit/

    Twitter'da paylaştığı bir videoda kızının pantolonunda yama olduğu için eleştiri içerikli mesajlar aldığını ifade eden gazeteci ve kadın hakları savunucusu Gönül Yılman Saygan eleştirilere cevap verdi. Bu durumdan utanmadığını söyleyen Saygan, "Kızım pantolonlarını hızla eskitiyor ben de atmak yerine yama yaptırıyorum" dedi.

    Sanatçı Suavi'nin eşi, gazeteci ve kadın hakları savunucusu Gönül Yılman Saygan, geçmiş günlerde sosyal medya hesabından kızı Suada'nın bir videosunu yayınladı. Videoda bazı kullanıcıların dikkatini çeken detay ise Suada'nın pantolonundaki yama oldu. Saygan, eleştirilere cevap verdi.

    'Bu durumda hem terziler hem de biz kazanıyoruz'

    Takipçilerinden, eleştirel mesajlar aldığını söyleyen Saygan, "Kızımın yayınladığım videosunda pantolonunda yama var diye bir kaç mesaj aldım. Evet yama var, hayır utanmıyorum. Kızımın bir çok pantolonunda yama var, çünkü hızla eskitiyor ve yırtılan pantolonu atmak yerine yama yaptırıp yeniden giydiriyoruz. Hem terziler kazanıyor hem biz" dedi.

    Eleştirilerin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama metni daha yayınlayan Saygan, şu ifadeleri kullandı:

    "Şu yama meselesine bir açıklama getireyim konu kapansın. Sanıyorum 5 gün önce bir video paylaştım, videoda kızımda yamalı bir pantolon var. O sorun değil. Benim her tweet'ime nedenini bilmediğim şekilde tuhaf tepkiler gelir, daha önce de "seni de aileni de sevmiyorum" yazdı biri. Bu mesajları okur polemik olmasın diye siler engeller geçerim. Bu sefer yama ile dalga geçen ve beni içki stoğu yapan ancak kızına pantolon almayan biri olarak itham eden bir mesaj geldi, yine okudum sildim geçtim. Ancak dayanamadım bir tweet yazdım. Yazdığım hiçbir tweet yürüsün ya da ilgi görsün diye yazmam."

    "Beni takip edenler bilir, aklıma ne eserse yazarım. Daha ilgi gören tweetler de oldu. Beğenilerin bana bir getirisi yok, umurumda da değil. Bir süre sonra sessize alıyorum zaten. Ancak bu tweet yine ilgi gördü. İyi ki gördü çünkü şahane fikirler Ve müthiş bir geri dönüşüm ağı oluştu neredeyse. İyi de oldu. Bu mesela neden rahatsız eder insanları. Yürüyen tweetlerin bir getirisi var da ben mi bilmiyorum."

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