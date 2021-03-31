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    Samir Altunkaynak

    AK Partili Altunkaynak'tan AYM eleştirilerine yanıt: Verilen kararlara ilişkin eleştiriler hukuk çerçevesinde kalmalı

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    AKP Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Samir Altunkaynak, ''Verilen kararlara ilişkin eleştiriler hukuk çerçevesinde kalmalı ki Yargıçlar vereceği kararlarda dosyada mevcut delillere ve vicdani kanaatlerine göre karar verebilsinler'' açıklamasını yaptı.

    © AA / Evrim Aydın
    Bahçeli'den HDP iddianamesinin iade edilmesine tepki: AYM'nin de kapanması artık ertelenemez bir hedef olmalı
    AK Parti Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Samir Altunkaynak, AYM'nin HDP kararıyla ilgili eleştirilere sosyal medyadan yanıt verdi. Altunkaynak, şunları söyledi:

    “Anayasa Mahkemesi CMK 174. Madde kapsamında HDP’nin kapatılması davasında iddianamenin iadesine karar vermiştir. İade kararı nihai bir karar olmayıp CMK 174. Maddede sayılan gerekçeler dikkate alınarak verilmiştir. Anayasa Mahkemesine her karar sonrası hukuki olmayan yaklaşımlarla saldırmak en başta bu ülkenin hukuk sistemini yok saymaktır.

    Kaldı ki görülecek bir davaya ilişkin iddianamesinde görülen eksikliklere dair bir tespit içeren karar niteliğindedir. Esasa taalluk eden bir niteliği dahi havi değildir. Anayasa ya da herhangi bir mahkemenin verdiği kararlara itirazın nasıllığı ilgili yasalarda açıkça hükme bağlanmıştır.

    Verilen kararlara ilişkin eleştiriler hukuk çerçevesinde kalmalı ki Yargıçlar vereceği kararlarda dosyada mevcut delillere ve vicdani kanaatlerine göre karar verebilsinler. Hukuk güvenliği bu ülkenin birliğinin ve varlığının en esaslı teminatıdır. Anayasa Mahkemesi özellikle son yıllarda verdiği kararlar ile hukuku taçlandırdığı bir hakikattir.

    Aksi halde istemediği kararları vermedi diye Diyarbakır 123. İcra Hakimliği veya herhangi bir yerin Asliye Ceza Mahkemesinin kapatılmasını talep edebilir. Bu yaklaşımların ne hukuka ne devlete ne de aziz milletimize bit faydası olmadığı aşikardır. İddianamenin iadesi gerekçeleri yayınlandıktan sonra hukukçuların (kitap ehlinin) yapacağı hukukî eleştiri ve yaklaşımlar saklıdır.

    İddianame iade gerekçeleri Sayın Başsavcılıkça yerine getirildikten sonra Anayasa Mahkemesi, dosyayı elbette esastan inceleyecek ve nihaî kararını verecektir. Vereceği karar da Yasa/Dosyada mevcut deliller/Vicdani kanaat ile oluşturulacaktır. Bilinmeli ki Devletimiz Hukuk devletidir.”

    Bahçeli, 'Anayasa Mahkemesi'nin de kapanması artık ertelenemez bir hedef olmalıdır' demişti

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, HDP'nin kapatılması istemiyle hazırlanıp AYM'ye sunulan iddianamenin usul eksikleri gerekçe gösterilerek iade edilmesini eleştirmişti. Bahçeli, "HDP'nin kapatılması kadar Anayasa Mahkemesi'nin de kapanması artık ertelenemez bir hedef olmalıdır" dedi.

    Etiketler:
    Samir Altunkaynak, AYM, HDP, Devlet Bahçeli, AK Parti
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