Meteoroloji'den yağmur, fırtına ve kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre yurdun batı bölgelerinde yağışın etkili olması bekleniyor.

Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların yarın Adana'nın kuzeyi, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Aralıklı yağışlar etkili olacak

İç Anadolu Bölgesi'nin çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde kuzeybatı kesimlerinin yer yer karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Batı Karadeniz'de ise aralıklı yağış bekleniyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Bu akşam saatlerinde Orta Karadeniz ile Giresun, Trabzon, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin, yarın bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

Doğu Anadolu'da ise bu akşam saatlerinde kuzey kesimleri ile yarın Kars, Iğdır ve Van dışında bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar, güney kesimlerinde yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

Güneydoğu Anadolu'da, yarın kuzey kesimleri ile G. Antep ve Kilis çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.