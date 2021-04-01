DSÖ'den Sağlık Bakanı Koca'ya davet

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, DSÖ'nün periyodik olarak kamuoyunu bilgilendirdiği brifinge DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Ghebreyesus'a eşlik etmek üzere davet edildi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), periyodik olarak kamuoyunu bilgilendirdiği 'Medya Brifingi'ne, DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus'a eşlik etmek üzere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da davet edildi.

Bakan Koca, brifingde Kovid-19'un sağlık çalışanları üzerindeki etkisi, sağlık çalışanlarının korunması için atılan adımlar ve Türkiye'deki sağlık çalışanlarının aşılanmasındaki son durum hakkında görüş ve değerlendirmelerini uluslararası kamuoyu ile paylaşacak.

Bu haftaki brifinge 2021'inilan edilmesine öncülük eden ve sağlık çalışanlarının fedakarlıklarını gündeme getiren Fahrettin Koca yer alacak.

AA'nın aktardığı habere göre, Koca'nın davet edilmesinde Türkiye'nin başarıyla sürdürdüğü Kovid-19 mücadelesi, üstlenmiş olduğu küresel liderlik ve sağlık çalışanlarına yönelik yaklaşımı etkili oldu.

Uluslararası medya başta olmak üzere tüm dünya tarafından çok yakından takip edilen ve büyük ilgi gören brifing, bugün 18.00-19.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

DSÖ'nün teknik altyapısı kullanılarak gerçekleştirilecek canlı yayına DSÖ'nün 'Kovid-19 web sitesi' ve sosyal medya hesaplarından erilebilecek.