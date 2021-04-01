Uzmanlardan uyarı: 'Kısmen uygulanan tedbirleri tamamen devreye sokmak şart, pikin en üst noktasına ulaşmadık'

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyrini değerlendiren uzmanlar, vaka sayılarındaki artışta İngiltere mutasyonunun etkisine dikkat çekti. Prof. Dr. Necmettin Ünal, "Bugüne kadar kısmen uygulanan tedbirleri tamamen devreye sokmak şart. Çünkü daha pikin en üst noktasına ulaşmadık" dedi.

Sağlık Bakanlığı’nın dün (31 Mart 2021) vaka sayısını 39 bin 302 olarak açıklamasıyla "Salgında 3. dalganın pik noktasına mı çıktık?" sorusu gündeme geldi.

Hürriyet gazetesinden Meltem Özgenç'in haberine göre uzmanlar, henüz pike ulaşılmadığını söyledi. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, "Bulaşıcılık oranı yüzde 70 daha fazla olan İngiltere kökenli varyantın ülkemizdeki pozitiflik oranının yüzde 75 olması ve bu kadar hızlı bulaşma özelliği göstermesi, vakaların 30 binin üzerine çıkmasındaki en önemli etkenlerden biri oldu" dedi. Hasöksüz, şöyle konuştu:

"Son dönemde aile içi-konut içi bulaşta daha önce bir kişi bir kişiye bulaştırırken, şimdi bir kişi aile üyelerinin tamamına bulaştırıyor. Kalabalık ve kapalı ortamlarda çalışan kişilerin ailelerine İngiltere kökenli varyantın taşınmasıyla, diğer üyelerin de korunmasız olmaları nedeniyle bulaşma oranı çok arttı."

'Çok hızlı gevşedik'

Prof. Dr. Necmettin Ünal ise, "Vaka sayısının 39 binlere çıkmasının en önemli nedenlerinden ilki normale dönüşle ilgili tedbirlerin çok hızlı ve basamaklandırma yapılmadan uygulamaya sokulması oldu" ifadesini kullandı. Vakalar 6 bindeyken gevşemenin başladığını söyleyen Ünal, şunları kaydetti:

"Hızlı gevşemenin o zaman bile sonuçlarını yaşamıştık. Aşılamada iki doz aşıyı olanların sayısı sadece yüzde 9. Pandemiyi aşmak için bu rakam yeterli değil. Yüzde 75’lere çıkarmak lazım. Tabii her şeye rağmen Türkiye çift doz aşıyı en çok yapan ülkelerden biri, bunu da atlamamak gerek. Yani aşı sadece Türkiye’nin değil, tüm dünyanın problemi.

Avrupa ile beraber pikleri yaşıyoruz. Günlük vaka sayısı bakımından Avrupa’da ilk sıraya, dünyada ise 4’üncü sırada yükseldik. Çözüm çok hızlı aşılamak ya da gevşeme tedbirlerini gecikmeden sıkılaştırmak. Bugüne kadar kısmen uygulanan tedbirleri tamamen devreye sokmak şart. Çünkü daha pikin en üst noktasına ulaşmadık.

'Vakalar daha da artacak'