İstanbul Esenyurt’ta bir fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışan kişi, arkadaşına ‘şaka olsun’ diye iki farklı günde çayına dezenfektan döktü.
İki kez aynı ‘şakayı’ yapan şahıs, M.Ç.'nin hastanelik olmasına sebep oldu. Yaşanan olay sonrasında ofis içerisindeki güvenlik kameralarının incelenmesiyle konu yargıya taşındı.
Arkadaşa 'dezenfektanlı çay' şakası mahkemeye taşındı https://t.co/uqX2OzS1B5 pic.twitter.com/2gOgJ2jJKI— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 1, 2021
Olay sonrası güvenlik şirketi, M.Ç.'nin çayına dezenfektan döken çalışanını işten çıkardı.
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