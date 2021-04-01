İmamoğlu'na 'Sana kete yaparım ama oy vermem' diyen Mahruze Keleş'i, Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu da ziyaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2019’daki yerel seçim döneminde Sultanbeyli’deki semt pazarında kendisine, "Sana, kete yaparım ama oy vermem" diyen Mahruze Keleş’i bu kez CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte ziyaret etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2019’daki yerel seçim kampanya döneminde Sultanbeyli’deki semt pazarında sohbet ettiği, "Sana börek, kete yaparım ama oy vermem" sözüyle hafızalara kazınan Mahruze Keleş’i bir kez daha, bu kez CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte Sultanbeyli’deki evinde ziyaret etti.

Görüşmeye ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan İmamoğlu, "Bugün Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile Mahruze Teyze’yi ziyaret ettik. Sultanbeyli’de pazardaki diyaloğumuzu artık herkes biliyor. Söz verdiğimiz gibi arada ziyaret ediyoruz. Bizi çok güzel misafir ediyor ama dobralığından da hiç ödün vermiyor" dedi.

Bugün Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile Mahruze Teyze'yi ziyaret ettik. Sultanbeyli'de pazardaki diyaloğumuzu artık herkes biliyor. Söz verdiğimiz gibi arada ziyaret ediyoruz. Bizi çok güzel misafir ediyor ama dobralığından da hiç ödün vermiyor 😊 pic.twitter.com/kYxqW9pVxj — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 31, 2021

'Evin bir tane oğlusun'​

Ziyarette Kılıçdaroğlu, Mahruze Keleş’e "Başkan keteyi getirdi, eline sağlık gayet güzel olmuş" dedi. Mahruze Keleş de "Afiyet olsun" diye yanıt verdi. Mahruze Keleş, "Hepimiz kardeşiz, birbirimizi sevmesek burada olmazdık. Allah buluşturdu" ifadelerini kullandı.

Keleş, Kılıçdaroğlu’na yönelik "Sen çıktın geldin. Hayal dahi edemezdim" derken bir kez daha buluştuğu İmamoğlu’na ise, "Anan sana bol bol dua etsin. Seni neden seviyorum? Evin bir tane oğlusun" diye seslendi.