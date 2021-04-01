İmamoğlu duyurdu: İstanbul'un birçok noktasında yeni Halk Ekmek büfeleri kuruluyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk Ekmek büfeleriyle ilgili yeni bir duyuru yaptı. İmamoğlu, "Yeni Halk Ekmek büfeleri İstanbul'un birçok noktasında kurulmaya başladı" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni Halk Ekmek büfelerini şehrin birçok noktasında kurmaya başladıklarını duyurdu.

Kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulunan İmamoğlu, "Yoksulluk haritasına göre tespit ettiğimiz noktalarda; şehit yakınları, gazi, engelli, dul ve yetim vatandaşlarımızın işleteceği şekilde İstanbullulara en sağlıklı ve ucuz ekmeği ulaştıracağız" diye yazdı.

Yeni Halk Ekmek büfeleri İstanbul'un birçok noktasında kurulmaya başladı.



Yoksulluk haritasına göre tespit ettiğimiz noktalarda; şehit yakınları, gazi, engelli, dul ve yetim vatandaşlarımızın işleteceği şekilde İstanbullulara en sağlıklı ve ucuz ekmeği ulaştıracağız. pic.twitter.com/SEPbpJdmgw — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 1, 2021

​İstanbul Ekmek Üreticileri Derneği, Halk Ekmek büfelerini şubat ayında haksız rekabet yarattığı gerekçesiyle şikayet etmişti.

Konuya ilişkin açıklamasında şehirdeki ekmeğin yüzde 6'sının Halk Ekmek, yüzde 94'ünün fırınlar tarafından üretildiğini belirten İmamoğlu, şunları söylemişti:

"Yüzde 6 için bu kadar gürültü kopartmanın arkasında ne yazık ki başka şeyler hissediyorum. Üzüntü ile de takip ediyorum. Biz ihtiyacı olan vatandaşlarımıza Halk Ekmek bünyesinde neredeyse 1.5 milyona çıkmış günlük üretimimizle desteklemeye ve onların yanında olmaya devam edeceğiz."