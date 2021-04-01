MSB: Yunanistan’a geçmeye çalışan 10 kişi gözaltına alındı

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Edirne/İpsala’da görevli hudut kartallarımız, yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçmeye çalışan 10 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan 4’ünün FETÖ, 1’inin PKK terör örgütü mensubu olmaktan dosyalarının olduğu belirlendi" denildi.
Edirne/İpsala’da görevli hudut kartallarımız, yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçmeye çalışan 10 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan 4’ünün FETÖ, 1’inin PKK terör örgütü mensubu olmaktan dosyalarının olduğu belirlendi.#MSB #TSK pic.twitter.com/GRe53o0HZM— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 1, 2021
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