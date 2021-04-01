Azerbaycan ve Türkiye arasında kimlikle seyahat dönemi başladı

Türkiye ile Azerbaycan arasında, 10 Aralık 2020'de imzalanan protokol ile sadece kimlik kartı ibraz ederek yapılabilecek geçişler bugün başladı. Bakan Çavuşoğlu konuya ilişkin, "Bugünden itibaren Can Azerbaycan’la seyahatler artık sadece kimlik kartıyla mümkün. Tüm engeller kalkıyor, kardeşliğimiz daha da güçleniyor" dedi.

Türkiye ile Azerbaycan arasında 10 Aralık 2020'de imzalanan kimlikle seyahat imkanı tanıyan protokol, bugün yürürlüğe girdi. İki ülke vatandaşları bugün itibarıyla karşılıklı seyahatlerini pasaporta ihtiyaç duymadan, yalnızca yeni tip kimlik kartı ibraz ederek yapabilecek.

Gece yarısı iki ülke arasındaki kimlik kartıyla başlayan geçişlerde pandemi tedbirleri uygulandı. Maske, mesafe ve hijyen kuralı uyarısının yapıldığı sınır kapısında vatandaşlar uygulamadan memnuniyetlerini dile getirdi.

Pandemi sebebiyle geçişlerin az olduğu sınır kapısında, gece yarısından itibaren Türkiye ve Azerbaycan vatandaşları kimlikleri ile geçişlerini sürdürüyor.

'Kardeşliğimiz güçleniyor'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugünden itibaren Can Azerbaycan’la seyahatler artık sadece kimlik kartıyla mümkün. Tüm engeller kalkıyor, kardeşliğimiz daha da güçleniyor. Vatandaşlarımız ve Azerbaycanlı kardeşlerimiz için hayırlı olsun" dedi.