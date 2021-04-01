Bahçeli'yi 'mağdur' olarak yer aldığı davada ifadeye çağıran hakim hakkında inceleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mağdur olarak yer aldığı davada ifade vermesini talep eden hakimle ilgili HSK harekete geçti. Hakim hakkında inceleme izni verilerek müfettiş görevlendirildi.

Twitter'da hakarete uğradığı belirtilen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'mağdur' olarak yer aldığı davada, hakim Murat Akyol, Ankara Adliyesi'ne talimat yazıp Bahçeli'nin mahkemeye gelip beyanda bulunmasını, gelmezse hakkında zorla getirilme kararı çıkarılmasını istedi.

'Siyasi parti genel başkanı ve milletvekili'

Sabah’tan’ın haberine göre o hakim için Hakimler ve Savcılar Kurulu harekete geçti. Hakim hakkında inceleme izni verilerek müfettiş görevlendirildi.

Bahçeli'nin ifadeye çağrılması talimatı Ankara 19. Asliye Ceza Mahkemesi'ne düştü. Hendek 1. Asliye Ceza Mahkemesi'ne yapılan cevabi yazıda da Hakim Kaya Burak Dumlu, mağdurun bir siyasi partinin genel başkanı ve milletvekili olması, olaya ilişkin doğrudan bir görgüsünün bulunmaması ve suçun da uzlaşmaya tabi olmaması hususları gözetilerek istinabe evrakının yeniden değerlendirilmesini istedi.

Hendek 1. Asliye Ceza Mahkemesi, bu yazıya karşılık ise Bahçeli'nin beyanının alınmasında ısrar etti. Yazıda şunlar kaydedildi:

"Her ne kadar müşteki milletvekili ve bir siyasi partinin genel başkanı olsa da, kanun ve yargılama önünde normal bir Türk vatandaşından hiçbir ayrıcalığı yoktur. Kanunun getirmiş olduğu uygulama ise müştekinin mahkemece beyanının alınması usulüdür. Bu nedenle yazmış olduğumuz talimat gereğince müştekiye bizzat davetiye çıkartılarak mahkemenizce ifadesi alınmak suretiyle şikayet ve delillerinin sorulması yahut mahkemenize şikayet ve delillerine ilişkin kendisi veya vekili aracılığıyla dilekçe sunar ise de sunmuş olduğu dilekçe ile birlikte talimat yazımızın kapatılarak mahkememize iadesi rica olunur."

Müfettiş görevlendirildi

Kararın ardından Hakim ve Savcılar Kurulu harekete geçti. MHP lideri Devlet Bahçeli'ye duruşmaya katılma zorunlu olmağı halde zorla getirilme kararı çıkarılmasını isteyen Hendek 1. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi Murat Akyol hakkında inceleme yapılması için HSK müfettişi görevlendirildi.