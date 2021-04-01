İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: Divanhane Karakolu'nu devlet kurumlarının el birliği ile yıkmasından kurtaramadık

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Kasımpaşa'da bulunan tarihi Divanhane’nin eski karakol binasının yıkıldığını duyurdu.

Söz konusu haberi üzülerek paylaştığını belirten Polat, "Ne yazık ki tüm mücadelemize rağmen Divanhane Karakolu'nu devlet kurumlarının el birliği ile yıkmasından kurtaramadık" dedi.

Polat, "Korumacıyım, utanç duyuyorum! Hiç bir sebebi olmayan bu yıkımın müsebbibi Ulaştırma ve altyapı Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Beyoğlu Belediyesi'dir" ifadesini kullandı.

Üzülerek paylaşıyorum. Ne yazık ki tüm mücadelemize rağmen Divanhane Karakolunu devlet kurumlarının el birliği ile yıkmasından kurtaramadık.



Korumacıyım, utanç duyuyorum!



Hiç bir sebebi olmayan bu yıkımın müsebbibi @UABakanligi @TCKulturTurizm @csbgovtr ve @BeyogluBld dir. https://t.co/EScElcETzD pic.twitter.com/pynk9zK0To — Mahir Polat (@mhrpolat) April 1, 2021

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Yine bir geceyarısı operasyonuyla tarihi Kasımpaşa Divanesi Karakolunu yıktılar. İhya etmekten anladıkları şey yıkmak. Öyle büyük bir kent suçu ki, göreceksiniz yapanlar yargılanacak ve hesap verecekler. Ancak çocuklarının yüzlerine nasıl bakacaklarını merak ediyorum asıl" tepkisini gösterdi.

Sultan Abdülaziz Han tarafından yaptırılan tarihi Divanhane’nin eski karakol binasının yol genişletme çalışması kapsamında yıkılması kararlaştırılmıştı.

İBB, projeye gerekçe gösterilen yol güzergahını değiştirerek Koruma Kurulu’na iptal başvurusundu bulunmuştu. Ancak bu başvuru reddedilmişti.