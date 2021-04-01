Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine destek olmak için kampanya başlattıklarını açıkladı. Yavaş, "İyiliğin başkentinde iyiliğin 2. dalgasını başlatıyoruz" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine destek olmak için 'Ankara tek yürek' isimli bir kampanya başlattıklarını duyurdu.

Geçen yıl Ankaralıların bu konuda eşsiz bir başarı hikayesinin sahibi olduğunu belirten Yavaş, "Salgın dolayısıyla dara düşen kardeşlerimize, komşularımıza yetiştiniz. Hiç kimseye 'Benim kimsem yok mu?' sorusunu sordurmadınız. Cumhuriyetin başkentini iyiliğin de başkenti yaptınız" dedi.

'İyiliği bulaştırmak için iyilik kervanına omuz verelim'

"6 milyon tek yürek olduk, sadece ekmeğimizi değil bir şehrin ümitlerini paylaştık" ifadesini kullanan Yavaş, son dönemde yaşananlara atıfta bulunarak şunları kaydetti:

"Ekonomik sıkıntıların ve salgının dalgaları varsa iyiliğin de ikinci dalgası var. Ve şimdi biz onu başlatıyoruz. Gelin ihtiyaç sahiplerinin iftar sofralarına yine bereket olalım. Suyumuzu, otobüs biletlerimizi yine paylaşalım. İyiliği bulaştırmak için iyilik kervanına omuz verelim. Biz bu Ramazan ayında yan yana oturamasak da dayanışmanın gücüyle yeniden aynı sofrada buluşacağız."

Söz konusu kampanya kapsamında dileyenler ankaratekyurek.com sitesine girip belirlenen beş kategoride yardımda bulunabiliyor. Bunlar su faturası, Ankara Kart yükleme, nakit yardım, iftar paketi, yardım kolisi olarak sıralanıyor.

Büyük ailem,



Her iyilik çağrımızda dara düşenin sofrasına bereket, Hızır'ca yetişen bir el oldunuz.



Şimdi İyiliğin Başkenti'nde iyiliğin 2. dalgasını başlatıyoruz.



Bu Ramazan ayında yan yana oturamasak da dayanışmanın gücüyle yine aynı sofrada olacağız.https://t.co/gqCu0lxS0m pic.twitter.com/hGOiU3gmyl — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) April 1, 2021

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