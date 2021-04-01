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    Berat Albayrak -Recep Tayyip Erdoğan

    Yılman: Berat Albayrak’ın keyfi yerindeymiş, bir kitap yazma niyeti varmış, Erdoğan’la buzlar tamamen erimiş

    © AP Photo / Burhan Özbilici
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202104011044169521-yilman-berat-albayrakin-keyfi-yerindeymis-bir-kitap-yazma-niyeti-varmis-erdoganla-buzlar-tamamen/

    Habertürk yazarı Sevilay Yılman, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yakın isimlerden aldığı bilgileri aktardı. "Öğrendiğime göre keyfi yerindeymiş" diyen Yılman, Albayrak'ın bir kitap yazma niyetinde olduğunu söyledi. Yılman ayrıca "Erdoğan ile aralarının çok bozuk olduğu filan öne sürülüyordu. Öyleydi. Ama buzlar tamamen erimiş" dedi.

    Habertürk gazetesi yazarı Sevilay Yılman, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yakın çok yakın bir iki kritik isimle dün (31 Mart 2021) telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyledi.

    "Merakları gidermek için yazayım. Öğrendiğime göre keyfi yerindeymiş. Evine yakın bir semtte ofis tutmuş kendisine. Gün boyu o ofiste çalışıyormuş" diyen Yılman, şöyle devam etti:

    • "Bir kitap yazma niyeti varmış. Zaten görüştüğüm isimler, tarafıma; 'O fikri hayata geçirmenin tam zamanı' deyip onun üzerinde yoğunlaştığını aktardı. Ancak konusu nedir, ne zaman biter işte onun yanıtını alamadım.
    • Ha bu arada görevden ayrıldıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aralarının çok bozuk olduğu filan öne sürülüyordu. Öyleydi. Ama buzlar tamamen erimiş."

    'Birbirine derin duygular besleyen baba oğul, ömrü billah küs kalır mı?'

    Yılman, izin vermediği için adını açıklayamadığı, ancak Albayrak ile sürekli irtibat kurduğuna emin olduğu kişinin Erdoğan ile Albayrak arasındaki ilişkiye dair şunları söylediğini aktardı:

    • "Evet. Görevi bırakırken kendi başına karar vermiş olmasına Cumhurbaşkanı çok içerledi ama sonuçta et tırnaktan ayrılır mı? Böyle olmasını bekleyen çevreler var ama boşuna bu beklenti. Çünkü Tayyip Bey’le Berat Albayrak arasında çok özel bir hukuk, derin, kuvvetli bir bağ vardır. Onlar kayınpeder/damattan çok baba oğul gibidirler. Birbirine derin duygular besleyen baba oğul, ömrü billah küs kalır mı?

    'Neredeyse hemen her gün görüşüyorlar'

    • Bu yöndeki söylentilerin tamamı palavradan ibaret. Kaldı ki Cumhurbaşkanı, İstanbul’da olduğu zamanlar neredeyse hemen her gün görüşüyorlar. Hatta ve hatta başta ekonomi olmak üzere birçok konuda da fikir alış verişinde bulunuyorlar. Bazı çevreler üzülecek belki bunu duyunca ama Sayın Cumhurbaşkanı, Berat Bey’in fikirlerine, öngörülerine sanıldığından daha fazla değer vermiştir ve bu yaklaşımı da asla değişmeyecektir."

    Bu aktarımın ardından "Yeniden ekonomi bakanı ya da enerji bakanı olacak veya Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yardımcısı pozisyonuna gelecek" söylentilerinin Albayrak'ın yakınlarına göre safsatadan ibaret olduğunu anlatan Yılman, sözlerini şöyle noktaladı:

    • "Ben de inanmıyorum resmi olarak bir göreve döneceğine ama bu, Albayrak’ın olası kabine revizyonu veya ekonomi başta olmak üzere Erdoğan’ın plan ve programlarında etkili olmayacağı anlamına da gelmez. Tamam dönmez... Dönmez de... Ama dönmeden de etkili olur mu, işte orası biraz karışık."
    Etiketler:
    Kitap, kabine, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Berat Albayrak, Habertürk TV, Sevilay Yılman
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