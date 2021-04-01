'Babamızın cinsel istismarına uğradık' diyen 3 kız kardeş, beraat kararına tepki gösterdi: Dalga geçer gibi konuştular

Mersin'de babaları tarafından yıllarca cinsel istismarına uğradıklarını belirten 3 kız kardeş, beraat kararına tepki gösterdi. Babalarının kendisini "Para için yapıyorlar" diye savunduğunu ifade eden Sevim D., "Karardan sonra ambulansla çıkartıldım, bizim söylediklerimizle dalga geçer gibi konuştular. Kimse çıkar uğruna böyle şeyler anlatmaz" dedi.

Mersin'de küçük yaşlardan itibaren öz babaları Salih D. tarafından cinsel istismara uğradıklarını belirten üç kız kardeş, mahkemenin bu konudaki beraat kararını değerlendirdi.

Kanal D'de yayınlanan 'Neler oluyor hayatta' programına telefonla bağlanan kardeşlerin en büyüğü Hatice D., "Çocukluğumuzda büyük travmalar, yaralar aldık, sürekli dayak yiyorduk, işkence görüyorduk, gece yatağımızdan kaldırıp bizi dövüyordu" dedi.

Çok mücadele verdiklerini anlatan Hatice D., "Halama, dayıma söyledim, başvurmadığım yer kalmadı, yaşananların ortaya çıkmaması için bizi her türlü şeyle sınadı" ifadesini kullandı.

'4 avukatı onu canla başla savundu'

Babalarının kendisini "Para için yapıyorlar" diye savunduğunu belirten Hatice D., "Benim ve ortanca kardeşime zaman aşımı, küçük kardeşimin davasına ise çelişki var denildi" bilgisini verdi. Hatice D., şahsın davaya katılmadığını söyleyerek "4 avukatı onu canla başla savundu" diye konuştu.

Canlı yayına bağlanan diğer kardeş Sevim D. ise gözyaşları içinde "Karardan sonra ambulansla çıkartıldım, bizim söylediklerimizle dalga geçer gibi konuştular, kimse çıkar uğruna böyle şeyler anlatmaz" dedi.