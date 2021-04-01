Şentop'tan Meclis'teki oylama gerilimiyle ilgili açıklama: Genel Kurul 'Tekrarlansın' derse tekrarlanır

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, güvenlik soruşturması teklifinin reddedilmesi sonrası çıkan tartışmaları 'manipülatif' olarak niteledi. İtiraz üzerine toplandıklarını belirten Şentop, "Genel Kurul'da verilecek karara göre oylama tekrarlanacak. Genel Kurul, 'Tekrarlansın' derse tekrarlanır" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, güvenlik soruşturması teklifiyle ilgili oylama sonrası yaşananlara dair değerlendirmelerde bulundu.

Çıkan tartışmaları manipülatif olarak değerlendiren Şentop, "Sorun olduğunu gördüğümde gereğini yaparım. Genel Kurul'da verilecek karara göre oylama tekrarlanacak. Genel Kurul, 'Tekrarlansın' derse tekrarlanır" dedi.



Şentop, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in "Meclis Başkanı koşa koşa geldi. Boncuk boncuk terlemiş. Diyor ki 'Ben başkanım Haydar Bey senin yerine ben yöneteceğim.' Elimizde kapı gibi kanıt var. Dün, bugün, yarın Haydar Akar yönetecektir diye" şeklindeki açıklamasına da yanıt verdi. Şentop, şunları söyledi:

"İç tüzüğe aykırı diyen vatandaşa toptancı usulüyle yanıt vermeyi uygun bulmuyorum. Meclis Başkanı koşarak gelmiş falan. Sıkıntı olduğunu fark ettiğimde koşa koşa giderim. Bu benim görevimdir, görevimin gereğini de yaparım.

CHP'li Özel'e yanıt: Pişman ederim

O arkadaşa konuşurken aynaya bakmasını tavsiye ediyorum ne anlama geldiğini anlaması için. Meclis Başkanı olarak daha fazla seviyeyi düşürmek istemem ama bu işi çok daha iyi yapabileceğimi ifade etmek isterim; pişman ederim.

İşaretle oylamak diye bir oylama usulu var. İşaretle oylama genel olarak Meclis'in farklı hükümler olmazsa genel olarak kullandığı oylamadır. Tam olarak sayı hesabı da yok. Çoğunluk ne taraftadır, onunla karar verilir. 'Başkanla katip üyeler birlikte sayarlar, hangisinin çok olduğunu' diyor. Bir katip üye 'Yanlışlık var, yeter sayısı yok' dediği zaman elektronik oylamaya geçilmesi lazım. Bu oylamada da sistemde fark var. Açık oylama kimin ne oy verdiğinin belli olduğu oylamadır. İşari oylamada ise sayı ve kim olduğunu tespit etmek zor olduğu için."

Ne olmuştu?

Meclis Genel Kurulu'nda dün akşam kamu görevine başlayacaklar için güvenlik soruşturmasına ilişkin kanun teklifinin maddelerine geçilecekti. Ancak salonda daha çok muhalefet milletvekili vardı ve oylamada maddelere geçilmesi reddedildi.

AK Parti oylama yöntemine itiraz ederek konuyu başkanlık divanına taşıdı. CHP, İYİ Parti ve HDP ise "Teklif düştü, içtüzüğün gereği budur" görüşünde.