AK Parti'den CHP'li belediyeleri tiye alan 1 Nisan videosu

AK Parti, sosyal medya hesaplarında 1Nisan etiketiyle CHP'li belediyeleri tiye alan video yayınladı. Videoda CHP'liler heykel açılışlarında görülürken, AK Parti icraatları 'Somebody To Love' şarkısı eşliğinde anlatıldı.

AK Parti'nin resmi Twitter hesabından 1 Nisan videosu paylaşıldı. "Gerçekleştirdiğimiz bazı icraatler" yazısıyla başlayan video, CHP'li belediye başkanlarının heykel açılışları "Heykel, tek bildikleri bu" yazısı ve ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çeşme açılışına ilişkin görüntülerle devam ediyor.

Videoda "Tabii ki bu bir şakaydı, işte şimdi gerçekler" yazısından sonra ABD'li rock grubu Jefferson Airplane'in 'Somebody To Love' şarkısı eşliğinde İstanbul Havalimanı, şehir hastaneleri, yerli üretim askeri araçlar, Marmaray, barajlar gibi görüntüler yer alıyor.

Video, cami olarak ibadete açılan Ayasofya fotoğrafı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gülüşüyle sona eriyor.