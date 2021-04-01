Kayıt
16:19 01 Nisan 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kızılcahamam'da bir otelde düzenlenen Asayiş Müdürleri Değerlendirme Toplantısına katıldı.

    Bakan Soylu: Asayiş hizmetlerinde memnuniyet yüzde 77.4

    Mehmet Kaman
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 53
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/01/1044171064_0:0:2001:1126_1200x675_80_0_0_7fd2415292052c51047801c1a5471909.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202104011044171212-bakan-soylu-asayis-hizmetlerinde-memnuniyet-yuzde-774/

    İçişleri Bakanı Soylu, "Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı 'Yaşam Memnuniyeti Araştırması'na göre, asayiş hizmetleri 2020 yılında yüzde 77.4 memnuniyet oranı ile ilk sırayı alan kamu hizmeti olmuştur" dedi.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki bir otelde düzenlenen 'Asayiş Şube Müdürleri Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

    Bakan Soylu, 2020 yılında koronavirüs salgınına rağmen tüm asayiş olaylarına karşı başarılı bir mücadele yürütüldüğünü söyledi. TÜİK'in yaptığı 'Yaşam Memnuniyeti Araştırması'nın asayişle ilgili sonuçlarına paylaşan Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

    "Bu araştırmada toplumumuzun birçok kesimine 'Siz Türkiye'de kamunun hizmetlerinden hangisinden daha çok memnunsunuz?' diye soruldu. 2020 yılı 'Yaşam Memnuniyeti Araştırması'nda kamu hizmetlerinden memnuniyette asayiş hizmetleri yüzde 77.4 ile vatandaşımızın birinci sırada memnun olduğu hizmetlerdir. Bunun dünyanın başka ülkesinde; belki bu denli ölçekte ve memnuniyette görmek kolay değildir. Bu güveni, bu itimadı, bu memnuniyeti bundan sonraki yıllarda da birinci sırada tutmak, devlet ve vatandaş arasındaki güven bağını, memnuniyet bağını ve karşılıklı oluşan bu güçlü bağı ayakta tutmak bizim bundan sonraki en önemli hedefimizdir. Hem polis bölgesindeki asayiş hem jandarma bölgesindeki asayiş hizmetlerinde ortaya çıkan bu memnuniyet elbette bizim için bir gurur kaynağıdır." 

    'Kadın cinayetleri 2020'de 267'ye geriledi'

    Soylu, Türkiye'de kadın cinayetlerinde hayatını kaybeden kadın sayısının 2019'da 336 iken bu sayısının 2020'de 267'ye gerilediğini belirterek şunları söyledi:

    "2019-2020 yılları arasında çocuğun cinsel istismarı olayları yüzde 29.6 azaldı. Cinsel taciz yüzde 11.8 azaldı. Cinsel saldırı yüzde 9.7 azalmış oldu. Bu 3 suçta azalma halen devam ediyor. Demek ki attığımız adımların, kamuoyunu doğru bilgilendirmemizin, sahaya doğru basmamızın ve alana güven vermemizin sonuçlarını yavaş yavaş alıyoruz. Ancak tüm bu kıyaslamalarda hepsinin işaret ettiği sonuç şudur ki; suçlara karşı insanları koruyan, kişi başına düşen milli gelirin miktarı, gayrisafi milli hasılanın büyüklüğü, batılı olması, gelişmiş ülke sınıfında olması veya herhangi bir uluslararası sözleşme değildir."  

    '2020'de asayiş olayları yüzde 2.8 azaldı'

    Türkiye'de 2020 yılı içinde toplam 2.3 milyon asayiş olayının meydana geldiğini ifade eden Soylu, şunları kaydetti:

    "Bu olaylarda güvenlik birimlerimizin aydınlatma yani faili tespit edip yakalama oranı yüzde 86.8 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılına göre 2020 yılında tüm asayiş olaylarında yüzde 2.8 azalış meydana gelmiştir. Vatandaşlarımızın huzuruna doğrudan temas eden evden hırsızlık olaylarının günlük ortalamasında 2019-2020 yılları arasında ülke genelinde yüzde 8, İstanbul'da yüzde 10, Ankara'da yüzde 45, İzmir'de yüzde 12 azalış yaşanmıştır. Bu başlığa daha uzun vadede bakacak olursak 2017 ortalamamız günlük 282 iken 2020 sonu itibarıyla 158 sayısına ulaşılmıştır." 
    Etiketler:
    Yaşam Memnuniyeti Araştırması, Memnuniyet, memnuniyet, TÜİK, Süleyman Soylu
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Marvel'ın yeni dizi ve filmlerin takvimi açıklandı
    Karikatür
    Maduro'dan koronavirüs aşısı için 'petrolle ödeme' teklifi
    İnfografik
    Aşılama süreci dünyada nasıl ilerliyor?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet