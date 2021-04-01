Eşini öldüren adam tutuklandı: Elleriyle boğduğunu itiraf etti

İzmir'in Çiğli ilçesinde, tartıştığı eşi Ceyda Önal'ı boğarak öldüren şemsiye tamircisi Serkan Önal sevk edildiği adliyede tutuklandı. Sözlü olarak eşini öldürdüğünü itiraf etmesine rağmen yazılı ifade vermeyi reddeden Serkan Önal'ın yakınlarına, ölmesi halinde de eşinin başka biriyle beraber olmasından korktuğunu söylediği ortaya çıktı.

İzmir’in Çiğli ilçesinde meydana gelen olayda iddiaya göre, kızları Ceyda Önal'dan haber alamayan ailesi, adrese geldi. Kapıyı açan olmayınca da çilingir çağırdı. Çilingir yardımıyla içeri giren aile, kızlarını yatak odasında hareketsiz yatarken, eşi şemsiye tamircisi Serkan Önal'ı ise elinde bıçakla kanepede otururken buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Ceyda Önal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Eşini elleriyle boğduğunu söyledi, yazılı ifade vermeyi reddetti

Gözaltına alınan Serkan Önal, polise, eşiyle tartıştıklarını, bu sırada eşini elleriyle boğarak öldürdüğünü söyledi. Ancak yazılı ifade vermediği reddetti. Eşinin cansız bedeninin başında yaklaşık 3 saat beklediği saptanan Önal'ın son zamanlarda yakınlarına kendisini iyi hissetmediğini, ölümcül bir hastalığa yakalanmaktan ve ölmesi halinde eşinin başka biriyle beraber olmasından korktuğunu söylediği öğrenildi.

Öte yandan Ceyda Önal'ın cenazesi dün Menemen ilçe mezarlığında toprağa verildi.