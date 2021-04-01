Van Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Erciş ilçesinin Haydarbey mahallesinde bulunan Şeker Fabrikası kavşağında İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Ekipleri, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yol kontrol ve arama esnasında Van'dan Erciş istikametine giden bir TIR'dan şüphelenerek durdurdu.
Yapılan aramada TIR'ın dorsesinde 142'si Afganistan, 33'ü Pakistan ve 43'ü Bangladeş uyruklu toplam 218 göçmen olduğu görüldü.
TIR şoförü gözaltına alınırken,göçmenlerin adli ve idari işlemler tamamlanınca Van İl Göç İdaresi Geri Gönderme merkezine teslim edileceği bildirildi.
Van'da TIR dorsesinde 218 göçmen yakalandı https://t.co/aaanaijbwS pic.twitter.com/69W7qqtSi4— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 1, 2021
Aç ve bitkin haldeki göçmenlere sıcak yemek ve çay
Erciş Kaymakamlığı ve Belediyesi ile jandarma ekipleri, aç ve bitkin haldeki
göçmenler için seferber oldu.
Kışla Mahallesindeki 12 Dev Adam Spor Salonu'na belediye otobüsüyle taşınan göçmenlere, zabıta ekiplerince yemek ve çay ikram edildi.
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