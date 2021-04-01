Van'da TIR dorsesinde 218 göçmen yakalandı

Van'ın Erciş ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan kontrollerde bir TIR'ın dorsesinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 218 göçmen yakalandı. Aç ve bitkin görünen, aralarında çocukların da olduğu 218 göçmene yemek ve çay ikram edildi.

Van Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Erciş ilçesinin Haydarbey mahallesinde bulunan Şeker Fabrikası kavşağında İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Ekipleri, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yol kontrol ve arama esnasında Van'dan Erciş istikametine giden bir TIR'dan şüphelenerek durdurdu.

Yapılan aramada TIR'ın dorsesinde 142'si Afganistan, 33'ü Pakistan ve 43'ü Bangladeş uyruklu toplam 218 göçmen olduğu görüldü.

TIR şoförü gözaltına alınırken,göçmenlerin adli ve idari işlemler tamamlanınca Van İl Göç İdaresi Geri Gönderme merkezine teslim edileceği bildirildi.

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Aç ve bitkin haldeki göçmenlere sıcak yemek ve çay

Erciş Kaymakamlığı ve Belediyesi ile jandarma ekipleri, aç ve bitkin haldeki

göçmenler için seferber oldu.

Kışla Mahallesindeki 12 Dev Adam Spor Salonu'na belediye otobüsüyle taşınan göçmenlere, zabıta ekiplerince yemek ve çay ikram edildi.