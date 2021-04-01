Turşu tankına girip dans etmişti: Tepki çeken görüntülerle ilgili yeni gelişme

Bir turşu tesisinde çıplak ayaklarıyla kazana girip dans eden işçiyi sosyal medya hesabında paylaşan şahıs, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde gözaltına alındı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den de "Turşu tankında görüntü paylaşılan işletme faaliyetten men edildi" açıklaması geldi.

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesi nüfusuna kayıtlı İsa T., Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki bir tesiste elbiseleri ve çıplak ayaklarıyla turşu kazanına girip dans eden akrabası Ali G.'yi cep telefonuyla görüntüleyip sosyal medyada paylaştı.

Sosyal medyada tepki çeken görüntüleri inceleyen ekipler, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Videoyu çeken İsa T.'nin adresini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.

Zanlı emniyette götürülürken görüntülere yansıyan ve Turgutlu'da ikamet ettiği belirlenen Ali G.’nin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Tepki çeken görüntüler: Turşu tankına girdi, dans etti | Haberin detayları için: https://t.co/8k4GRYB67M pic.twitter.com/pchJR2RwT7 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 30, 2021

'Turşu tankında görüntü paylaşılan işletme faaliyetten men edildi'

Bakan Pakdemirli, "Turşu tankında görüntü paylaşılan işletme faaliyetten men edildi. Basın ve yayın organları ile sosyal medyada infial yaratan, turşu işletmesindeki uygunsuz görüntülere sebep olan A.G. isimli şahıs, ikametgahı olan Urfa Viranşehir’de gözaltına alınmıştır" dedi.