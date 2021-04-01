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    5 milyon liralık vurgun yapan sahte savunma sanayi şirketine operasyon: 7 gözaltı

    5 milyon liralık vurgun yapan sahte savunma sanayi şirketine operasyon: 7 gözaltı

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    Türkiye
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    Ankara'da, Savunma Sanayi Başkanlığı'na bağlı kuruluş olarak tanıttıkları şirket üzerinden, savunma sanayi alanında faaliyet gösteren firmaları tehdit ederek 5 milyon lira vurgun yapan suç örgütüne operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

    Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin çalışmasında, savunma sanayi üzerine faaliyet gösteren şirketlerin dolandırıldığı belirlendi. 

    Yapılan çalışmalar kapsamında 'TR-STS Savunma ve Harp Sanayi Genel Müdürlüğü' adlı şirketin Savunma Sanayi Başkanlığı'nın bir kuruluşu gibi tanıtıldığı ve bu şekilde savunma sanayi alanında faaliyet gösteren firmaların mağdur edildiği belirlendi. 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından söz konusu şirket binasının da aralarında bulunduğu 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Sözde TR-STS Savunma ve Harp Sanayi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin M.A. ile yöneticiler Serkan Y. ve Özgür Y., şirket binasında olmak üzere toplam 7 kişi gözaltına alındı.

    Sahte şirketin binasında 'bu tesiste NATO ve milli gizlilik dereceli projeler nedeniyle ses ve görüntü kaydı yapılmamaktadır' yazısı

    3 yöneticinin gözaltına alındığı ve kale gibi korunan şirket binasının daha önce büyükelçilik binası olarak kullanıldığı, içinde havuz, sauna gibi özel bölümlerin bulunduğu belirlendi. Yüksek güvenlikli binanın duvarlarında 'Bu tesiste NATO ve milli gizlilik dereceli projeler nedeniyle ses ve görüntü kaydı yapılmamaktadır' yazısı dikkat çekti. Binada yapılan aramada çok sayıda airsoft silah, 2 tabanca, 5 uzun namlulu silah, 550 bin lira nakit para, çok sayıda döküman, dinleme cihazı ve sinyal kesici 'jammer' ele geçirildi.

    'Devlet büyüklerine şikayet edeceğiz' tehdidi

    Yapılan detaylı incelemelerde söz konusu şirkete, Savunma Sanayi Başkanlığı'nın bir alt kuruluşu imajı verildiği öğrenildi. Şüphelilerin, kendileri ile işbirliği yapmayan şirket yöneticilerini bu alanda iş yapamayacakları yönünde tehdit ettiği belirlendi. Savunma sanayi alanında ihale kazanan diğer şirketlerle de temas kuran örgüt üyelerinin, ihalelerden kendilerine pay vermemeleri halinde 'devlet büyüklerine şikayet edeceğiz' tehdidiyle korkuttukları belirlendi. 

    5 milyon liralık vurgun

    Şirket logosu ile tabelalarına kamu kurumu izlenimi verecek şekilde dizayn eden şüphelilerin, kendilerini devletin gizli işlerini yapan bir kadro olarak tanıttıkları saptandı. Şüphelilerin, bazı şirketlerin hisselerini ise 'devlete bağış' adı altında kendi üzerlerine aldığı saptandı. Suç örgütünün bu yöntemlerle yaklaşık 5 milyon liralık vurgun yaptığı öğrenildi.

    İşten ayrılmak isteyen çalışanlarının araçlarına kan sürüp korkuttular

    Örgüt üyelerinin lüks restoranlara giderken adeta koruma ordusu ile hareket ettiği ve korumaların tamamının silahlı ve özel kıyafetler giydiği belirlendi. Elebaşlarının ise bu şekilde kendini üst düzey bürokrat olarak tanıttığı ve böylece güven kazandığı saptandı. Şirkette çalışmak isteyenleri de yalanlarına inandırdıkları belirlenen şüphelilerin, ayrılmak isteyen çalışanlarının araçlarına ise 'kan' sürerek korkuttukları öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürülürken soruşturma sürdürülüyor. 

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    Etiketler:
    NATO, büyükelçilik binası, Büyükelçilik, Gözaltı, Sahte, Şirket, Sanayi, Savunma, Operasyon, Ankara, Türkiye
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