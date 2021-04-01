Boşanma aşamasında olduğu eşini 15 yerinden bıçakladı

Tokat'ta, Samet A., barışmak için yanına gittiği boşanma aşamasında eşini ve kayınpederini bıçakla yaraladı. 15 yerinden bıçaklanan kadının durumunun ağır olduğu bildirilirken, Samet A. gözaltına alındı.

Tokat’ın Mülk köyünde meydana gelen olayda eşi Samet A. ile geçimsizlik yaşayan Özlem A., 4 ay önce evi terk ederek babasının yanında yaşamaya başladı. Samet A. dün akşam boşanma aşamasında olduğu eşi ile konuşmak için Mülk köyüne gitti.

Burada ikili arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Samet A. eşi Özlem A. ile kayınpederini bıçakla yaraladı. 15 yerinden bıçaklanan Özlem A. ile bacağından yaralanan kadının babası ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Özlem A.'ın sağlık durumunun ciddiyeti koruduğu öğrenilirken, kayınpeder ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Olay sonrası kaçan Samet A., kısa süre sonra jandarma ekiplerince gözaltına alındı.